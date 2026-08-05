آغاز دسترسی ساکنان بریس و ۷ روستا به شبکه آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی شامگاه چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از این طرح با اشاره به اقدامات انجامشده بیان کرد: در فاز نخست ۶۲ کیلومتر خط انتقال، ۸۳ کیلومتر شبکه توزیع و یک ایستگاه پمپاژ موقت اجرا شده و برای این بخش از طرح، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بهرهبرداری از فاز نخست این طرح را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حیاتی سواحل مکران و تقویت امنیت تأمین آب شرب در یکی از مناطق راهبردی کشور برشمرد و گفت: اجرای این طرح، علاوه بر کاهش وابستگی به آبرسانی سیار و رفع بخشی از مشکلات ناشی از نبود زیرساخت، زمینه ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، تقویت ظرفیتهای سرمایهگذاری، تولید و گردشگری دریامحور و فراهم شدن بسترهای توسعه پایدار در نوار ساحلی را مهیا میکند.
وی افزود: برای تکمیل نهایی طرح، ساخت ۵ باب مخزن ذخیره زمینی با مجموع ظرفیت ۷۰۰۰ مترمکعب، احداث سه ایستگاه پمپاژ و افزایش ظرفیت تأمین آب از ۱۰۰۰ به ۴۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز در دستور کار قرار دارد که برای اجرای آن ۴۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی در ادامه افزود: با بهرهبرداری از این طرح، جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب و بهداشت در شهرستان دشتیاری از ۶۸ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است؛ همچنین پوشش خدمات آب شرب در مناطق شهری این شهرستان از ۶۵ به ۹۸ درصد رسیده است.
سرگلزایی ادامه داد: در فاز نخست، آب مورد نیاز از سایت آبشیرینکن پسابندر با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز تأمین میشود و امکان توزیع برنامهریزیشده آب شرب برای جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر در شهر بریس، هفت روستای ساحلی و جمعیت شناور فراهم شده است.
نظر شما