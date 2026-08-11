به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: فرهنگ یک جامعه، در لحظات بحران، به مثابه پناهگاهی روانی عمل میکند که جانمایه پایداری و انسجام را تامین میکند و به انسانها توان تحمل رنج و امید به فردا را میبخشد. در این میان، سیره و زیست اجتماعی معصومین علیهمالسلام، الگوهایی زنده، پویا و جاری در هویت فرهنگی ما هستند. این سیره تاریخی، پیامآور شیوهای از بودن و زیستن است که به انسان ایرانی قدرت میدهد تا در میان طوفانهای سهمگین، امنیت روانی و کرامت انسانی خود را پاس دارد.
با نگاهی به تاریخ این الگوی زیسته، درمییابیم که پایداری اجتماعی در برابر تهدیدات پیرامونی، سازوکاری متوازن و چندلایه دارد که مانند نخ تسبیح، هویت جمعی ما را پیوند میدهد. جامعه امروز ایران که در بستری پرچالش از فشارهای اقتصادی و تهدیدهای همهجانبه نفس میکشد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی این الگوهای زیسته است. شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، فرصتی یگانه برای تأمل در این حقیقت است که چگونه میتوان با تکیه بر فرهنگ مواسات، عقلانیت جمعی و دیپلماسی گفتوگویی، نه تنها در برابر تهدیدها ایستادگی کرد، بلکه جامعهای آگاه، مهربان و شکستناپذیر ساخت.
همسفره شدن در عسرت و آیین مواسات در محاصره
تجربه تاریخی شعب ابیطالب در صدر اسلام، یکی از روشنترین الگوهای زیست جمعی در برابر محاصره همهجانبه و فشارهای شکننده اقتصادی است. زمانی که اشراف قریش با نگارش عهدنامهای ظالمانه، تمامی پیوندهای تجاری، اجتماعی و خانوادگی را با بنیهاشم قطع کردند و مومنان را به درهای خشک و سوزان راندند، هدف اساسی آنان فروپاشی درونی جامعه نوپای اسلامی از طریق ایجاد قحطی و ناامیدی بود. در آن سه سال سخت که صدای ناله کودکان از شدت گرسنگی به گوش مردم مکه میرسید، آنچه مانع تسلیم یا فروپاشی مسلمانان شد، تنها تحمل منفعلانه سختیها نبود، بلکه شکلگیری «فرهنگ مواسات» بود. پیامبر اکرم (ص) با همراهی یارانی چون ابوطالب و خدیجه (س)، الگویی از ایثار و غمخواری جمعی را پدید آوردند. داراییهای موجود، نه برای رفاه شخصی، بلکه برای بقای تمام اعضای تحت محاصره هزینه شد. در این ساختار اخلاقی، مفهوم «دیگری» تغییر یافت و همسرنوشتی جایگزین منفعتطلبی فردی شد؛ تا جایی که هیچ کس سفره خالی خود را پنهان نکرد و حداقل داشتهها میان همه تقسیم شد.
این زیست نبوی در شعب ابیطالب، درسنامهای زنده برای امروز ماست. هنگامی که یک جامعه تحت شدیدترین تحریمها، تهدیدهای جنگی و تنگناهای معیشتی قرار میگیرد، خطر اصلی نه فقط فشار بیرونی، بلکه شیوع خودخواهی، احتکار، بیتفاوتی نسبت به رنج دیگران و فروپاشی سرمایه اجتماعی است. فرهنگ مواسات که از سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) سرچشمه میگیرد، پادزهری قطعی برای این گسست اخلاقی است. وقتی آحاد جامعه در مواجهه با ابتلائات، «به فکر دیگری بودن» را منشور رفتاری خود قرار میدهند و بخشی از بار رنج هموطنان را بر دوش میکشند، تحریم و تهدید کارکرد از پای درآورنده خود را از دست میدهد. پایداری بر هویت اصیل و دستگیری از اقشار آسیبپذیر، جامعه را در برابر نفوذ ناامیدی بیمه میکند. مواسات به ما میآموزد که مقاومت ملی یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه در رفتارهای خرد روزمره، در انصاف بازاری، در همدلی همسایهها و در تقسیم داشتهها تجلی مییابد تا هیچ انسانی در میان طوفان، احساس تنهایی و بیپناهی نکند.
صبوری بر هیاهو و پایداری در رواداری
دوران امــــــامت امـــــام حــسن مجتبی (ع) یکی از پیچیدهترین و مظلومانهترین بـــــرهههای تاریخ اسلام از منظر جنگ روانی و عملیات شناختی دشمن است. در روزگاری که شایعات مسموم، تبلیغات اموی و تحریفهای گسترده، تشخیص حقیقت را برای عامه مردم دشوار ساخته بود، لشکر امام (ع) دچار تزلزل روانی، چنددستگی و فروپـــاشی درونی شد. در چنین شرایط حیاتی که جامعه به سوی جنگ داخلی و نابودی کامل پیش میرفت، امام حسن (ع) با تدبیری شجــاعانه، صلح را برگزیدند. این صلح، نــــه از روی ترس یا سازشکاری، بلکه تجلی عالیترین درجه مقاومت و عقلانیت اجتماعی برای حفظ اصل کیان امت اسلامی بود. امام (ع) صبورانه طعنههای جاهلانه برخی و هیاهوی مسموم دشمنان را به جان خریدند تا جامعه را از قطبیسازی خونین و زوال درونی نجات دهند.
ایشان با کنترل احساسات زودگذر ریشه هویت ایمانی را پاس داشتند و مانع آن شدند که فتنههای شناختی، پیروز میدان شوند. این سیره درخشان، برای امروز جامعه ایران که در معرض تندباد جنگ روانی، شناختی و رسانهای دشمن قرار دارد، پیامآور ضرورتی حیاتی است. در بزنگاههای بحران و فشارهای خارجی، خشمهای درونی، زود قضاوت کردنها و ترویج بدبینی نسبت به یکدیگر، بزرگترین آفت انسجام ملی به شمار میرود. دشمن در جنگ شناختی میکوشد با ایجاد قطبیسازیهای کاذب و دامن زدن به ناآرامیهای روانی، جامعه را از درون نابود کند.
درس بزرگ امام حسن (ع) به ما، ضرورت کاربست «عقلانیت جمعی» و صبوری در مواجهه با هیاهوهاست. مدارای اجتماعی و رواداری درونی به معنای منفعل بودن نیست، بلکه هوشمندی روانی برای جلوگیری از بازی در زمین دشمن است. پایداری ملی زمانی محقق میشود که افراد یک جامعه با صبوری بر ناآگاهیها و متانت در برابر شایعات، دژ روانی خود را تسخیرناپذیر سازند.
گفتوگو و یک پناهگاه معنوی
هجرت تحمیلی حضرت امام رضا (ع) به خراسان و تحمیل ولایت از سوی دستگاه خلافت مأمون، در نگاه نخست یک محدودیت سخت و فشار سیاسی پیچیده برای محدودسازی جریان اصیل ولایت بود. اما امام هشتم (ع) با هوشمندی بینظیر تاریخی، این تهدید و تنگنای سیاسی را به بزرگترین فرصت برای «دیپلماسی فرهنگی» و آزاداندیشی تبدیل کردند. مناظرات رضوی با بزرگان ادیان، مکاتب و فرقههای گوناگون، نمایشی باشکوه از قدرت گفتوگو، منطق، مدارا و احترام به اندیشه اندیشمندان بود.
امام رضا (ع) بدون لکنت و با عزت نفس فرهنگی، نشان دادند که حقیقت اصیل نه تنها از گفتوگو و مواجهه با افکار متفاوت هراسی ندارد، بلکه در فضای آزاداندیشی و برهان متین، بالندهتر میشود. علاوه بر این، حضور ایشان در جغرافیای ایران، ارض طوس را به جانپناهی ابدی و کانون امنیت روانی و معنوی برای ملت ایران تبدیل کرد؛ پناهگاهی که در طول سدهها، ملجأ دلهای خسته و نقطه اتکای پایداری روحی مردم بوده است. در جهان پرآشوب و سیال امروز که سلطهگری مدرن با ابزارهای پیچیده درصدد نفی هویتها و ایجاد بیافقی و ناامنی روانی در میان ملتهاست، سیره رضوی راهگشای مسیر ماست.
این پناهگاه معنوی در مشهد مقدس، یک حس عاطفی یا مناسکی صرف نیست، بلکه منبعی جوشان از آرامش روانی، اعتماد بهنفس ملی و هویتبخشی فرهنگی است. انسان ایرانی در پناه این آستان معنوی، میآموزد که ایستادگی در برابر سلطهگری و تهدیدات خارجی، نه با انزواطلبی و جزماندیشی، بلکه با منطق استوار، عزت فرهنگی و افقگشایی گفتوگویی میسر میشود. برای مواجهه با جهان پرچالش امروز، جامعه ما بیش از هر زمان به الگوی مناظره و گفتوگوی رضوی نیازمند است؛ الگویی که در آن میتوان با ایستادگی بر باورهای اصیل خویش، با جهان پیرامون سخن گفت، از آزاداندیشی نهراسید و با اقتدار علمی و معنوی، امنیت روانی و عزت ملی خود را پاس داشت.
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