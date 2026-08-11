رییسی: پرداختی بهورزان تا ۷ برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از طرح دغدغه‌های حوزه سلامت گفت: وزارت بهداشت به عنوان یک دستگاه دولتی، تابع قوانین مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه بهداشت است و تلاش کرده‌ایم در چارچوب امکانات موجود، پرداختی کارکنان این حوزه را بهبود دهیم.

علیرضا رئیسی افزود: در این دوره برای نخستین بار پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز به نظام پرداخت کارکنان حوزه بهداشت اضافه شد که یکی از اقدامات مهم در این زمینه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت پرداختی بهورزان اظهار کرد: کارانه‌ای که بهورزان دریافت می‌کنند همچنان پایین است، اما در مصوبه اخیر که به ابلاغ وزیر بهداشت نیز رسیده، پرداختی کارانه آنها بین دو تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: البته باید توجه داشت که به دلیل پایین بودن پایه پرداختی بهورزان، حتی افزایش هفت برابری نیز لزوماً به معنای یک رقم بسیار بزرگ نیست، اما به هر حال این افزایش در پرداختی آنها اتفاق افتاده است.

رئیسی با اشاره به گستردگی نیروی انسانی در حوزه بهداشت گفت: بیش از ۱۳۰ هزار نفر در حوزه بهداشت فعالیت می‌کنند و برای کادر بهداشت، پرداخت کارانه در نظر گرفته شده است که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی این نیروها را کاهش دهد.

وی درباره وضعیت پرداختی پزشکان خانواده نیز گفت: در طرح جدید پزشک خانواده که در حال حاضر در مراکز پیشرو در حال اجراست، بر اساس دستورالعمل‌ها و قراردادهای جدیدی که برای پزشکان و سایر کادر فعال در حوزه پزشکی خانواده منعقد می‌شود، دریافتی این افراد افزایش خواهد یافت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: در مراکز پیشرو، میزان دریافتی پزشکان و کادر طرح پزشک خانواده نسبت به گذشته، حداقل ۶۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.