به گزارش خبرنگار مهر، یوسف باقری، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات مرحله چهارم طرح «حکاک» اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای سیاست‌های حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه اراضی کشاورزی، همزمان با سراسر کشور و با هماهنگی کامل یگان حفاظت امور اراضی استان و شهرستان‌های تابعه به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای این مرحله از طرح، ۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی احداث شده بود، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و پس از طی فرآیندهای قانونی، قلع‌وقمع و آثار تغییر کاربری از این اراضی برطرف شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده در این مرحله از طرح بیان داشت: علاوه‌بر اجرای اقدامات قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، ۹ فقره حکم قطعی قضایی نیز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد که حاصل این اقدامات، آزادسازی یک هکتار و ۵ هزار مترمربع، معادل ۱.۵ هکتار، از اراضی زراعی و اعاده این اراضی به وضعیت اولیه بوده است.

باقری با تأکید بر اینکه رویکرد یگان حفاظت امور اراضی تنها برخورد پس از وقوع تخلف نیست، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم فعالیت این یگان، پایش مستمر، رصد میدانی و شناسایی به‌موقع تخلفات است تا از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در جریان پایش‌ها و رصدهای میدانی انجام‌شده در مرحله چهارم طرح «حکاک»، ۱۴ فقره تخلف جدید تغییر کاربری شناسایی شد که برای متخلفان، اخطاریه‌های قانونی صادر و پرونده‌های مربوطه برای طی مراحل بعدی در مسیر رسیدگی قانونی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً یک اقدام اداری یا اجرایی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ سرمایه‌های ملی، صیانت از منابع پایه تولید و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ چراکه اراضی کشاورزی، سرمایه‌ای محدود و غیرقابل جایگزین هستند و از بین رفتن آنها می‌تواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

باقری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی اذعان داشت: پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بدون همراهی و مشارکت شهروندان و بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از تداوم اقدامات غیرقانونی داشته باشد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، مسئولان محلی و مردم استان در اجرای طرح «حکاک» یادآور شد: استمرار این همکاری‌ها موجب می‌شود اقدامات نظارتی و قانونی با سرعت و دقت بیشتری انجام شده و از تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به کاربری‌های غیرمجاز پیشگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری از شهروندان، کشاورزان، بهره‌برداران و دوستداران منابع طبیعی و اراضی کشاورزی خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک اراضی، دیوارکشی، احداث بنا و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق گروه همیاران زمین در پیام‌رسان بله نیز به نشانی زیر ارسال کنند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات قانونی لازم انجام شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، حفاظت از آینده تولید و امنیت غذایی استان و کشور است و یگان حفاظت امور اراضی با استمرار پایش‌ها و اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی، با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.