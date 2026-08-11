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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

مرحله چهارم طرح «حکاک» در چهارمحال‌وبختیاری اجرا شد

مرحله چهارم طرح «حکاک» در چهارمحال‌وبختیاری اجرا شد

شهرکرد- فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح «حکاک» در راستای اجرای سیاست‌های حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه اراضی کشاورزی، همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف باقری، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات مرحله چهارم طرح «حکاک» اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای سیاست‌های حفاظتی و پیشگیرانه در حوزه اراضی کشاورزی، همزمان با سراسر کشور و با هماهنگی کامل یگان حفاظت امور اراضی استان و شهرستان‌های تابعه به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای این مرحله از طرح، ۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی احداث شده بود، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و پس از طی فرآیندهای قانونی، قلع‌وقمع و آثار تغییر کاربری از این اراضی برطرف شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده در این مرحله از طرح بیان داشت: علاوه‌بر اجرای اقدامات قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، ۹ فقره حکم قطعی قضایی نیز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد که حاصل این اقدامات، آزادسازی یک هکتار و ۵ هزار مترمربع، معادل ۱.۵ هکتار، از اراضی زراعی و اعاده این اراضی به وضعیت اولیه بوده است.

باقری با تأکید بر اینکه رویکرد یگان حفاظت امور اراضی تنها برخورد پس از وقوع تخلف نیست، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم فعالیت این یگان، پایش مستمر، رصد میدانی و شناسایی به‌موقع تخلفات است تا از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در جریان پایش‌ها و رصدهای میدانی انجام‌شده در مرحله چهارم طرح «حکاک»، ۱۴ فقره تخلف جدید تغییر کاربری شناسایی شد که برای متخلفان، اخطاریه‌های قانونی صادر و پرونده‌های مربوطه برای طی مراحل بعدی در مسیر رسیدگی قانونی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً یک اقدام اداری یا اجرایی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ سرمایه‌های ملی، صیانت از منابع پایه تولید و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ چراکه اراضی کشاورزی، سرمایه‌ای محدود و غیرقابل جایگزین هستند و از بین رفتن آنها می‌تواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

باقری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی اذعان داشت: پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بدون همراهی و مشارکت شهروندان و بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از تداوم اقدامات غیرقانونی داشته باشد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، مسئولان محلی و مردم استان در اجرای طرح «حکاک» یادآور شد: استمرار این همکاری‌ها موجب می‌شود اقدامات نظارتی و قانونی با سرعت و دقت بیشتری انجام شده و از تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به کاربری‌های غیرمجاز پیشگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری از شهروندان، کشاورزان، بهره‌برداران و دوستداران منابع طبیعی و اراضی کشاورزی خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک اراضی، دیوارکشی، احداث بنا و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق گروه همیاران زمین در پیام‌رسان بله نیز به نشانی زیر ارسال کنند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات قانونی لازم انجام شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، حفاظت از آینده تولید و امنیت غذایی استان و کشور است و یگان حفاظت امور اراضی با استمرار پایش‌ها و اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی، با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6914088

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