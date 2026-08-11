اعتماد فرمانده معظم کل قوا نشانگر شایستگی و سوابق درخشان فرماندهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در پی صدور احکام شش فرمانده عالی‌رتبه نیروهای مسلح از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، با صدور پیام‌های جداگانه، انتصاب آنان را تبریک گفت.

فتاح در پیام‌های جداگانه خطاب به سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛ سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران؛ سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، انتصاب آنان از سوی فرمانده معظم کل قوا را تبریک گفت.

در بخشی از پیام‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام آمده است: اعتماد ارزشمند فرمانده معظم کل قوا، نشانگر شایستگی، تجارب و سوابق درخشان در عرصه پاسداری از انقلاب اسلامی، دفاع از امنیت و اقتدار ملی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه آورده است: این مسئولیت خطیر در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، فرصت ارزشمندی برای تداوم راه پرافتخار مجاهدان اسلام و ادای دین به خون مطهر شهدایی است که عزّت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی، مرهون ایثار و جانفشانی آنان است؛ به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی که پرچم پرافتخار انقلاب را در مسیر استقلال و اقتدار ایران اسلامی برافراشته نگاه داشتند.

فتاح در پایان این پیام‌ها تأکید کرده است: از درگاه خداوند متعال در انجام مأموریت‌های محوله، توفیق روزافزون، سربلندی و نصرت الهی مسئلت دارم و امیدوارم در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسئولیت جدید بیش از پیش موفق و مؤید باشید.