به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم بخش تولید تبدیل شده و محدودیت‌های تأمین برق، فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین برق پایدار برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان، استفاده از ظرفیت اراضی و زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی می‌تواند زمینه را برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر فراهم کند. حرکت صنایع به سمت تأمین بخشی از نیاز انرژی خود از منابع خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه، می‌تواند به مدیریت ناترازی برق و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

طهمورث لاهوتی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این خصوص گفت: بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی نواحی و شهرک‌های صنعتی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون برای احداث حدود ۳ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی، متقاضی سرمایه‌گذاری وارد شده و قراردادهای مربوط به این ظرفیت منعقد شده است.

لاهوتی ادامه داد: از این ظرفیت، حدود ۵۰۰ مگاوات تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: این اقدام در راستای رویکرد هم‌افزایی است که دنبال می‌کنیم و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال اجراست تا به وزارت نیرو و حل مسئله ناترازی انرژی کمک شود.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها نیز این رویکرد دنبال شود و اقدامات مشابهی برای کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور رقم بخورد.