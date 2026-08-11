به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر رسانهها را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: خبرنگاران با صداقت، شجاعت و رعایت اخلاق حرفهای، در انعکاس مطالبات مردم و امیدآفرینی در جامعه نقش مهمی بر عهده دارند.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران فعال در میناب، از جمله تعدادی از اصحاب رسانه که در حوادث و رویدادهای شهرستان با جدیت اطلاعرسانی کردهاند، افزود: خبرنگاران باید مورد حمایت قرار گیرند و مسئولان نیز موظفاند پاسخگو و همراه رسانهها باشند.
فرماندار میناب در ادامه با اشاره به برخی مشکلات حوزه سوخت در شهرستان، تصریح کرد: به دلیل تردد خودروهای عبوری از شهرستانهای همجوار و محدودیت جایگاههای سوخت، فشار زیادی بر جایگاههای موجود وارد میشود. او از اجرای برخی اقدامات نظارتی از جمله نصب دوربینهای مداربسته در جایگاهها برای مدیریت بهتر و جلوگیری از تخلفات خبر داد.
رادمهر همچنین با اشاره به ضعف ساختار روابط عمومی در برخی ادارات شهرستان، گفت: بخش قابل توجهی از ادارات از روابط عمومی فعال و مؤثر برخوردار نیستند و این مسئله یکی از نقدهای جدی به وضعیت موجود است.
میناب -فرماندار میناب با تأکیدبرنقش اثرگذار رسانهها درآگاهیبخشی، مطالبهگری و امیدآفرینی، گفت: مدیرانی که با رسانهها همکاری نکنند، دچار ضعف مدیریتی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر رسانهها را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: خبرنگاران با صداقت، شجاعت و رعایت اخلاق حرفهای، در انعکاس مطالبات مردم و امیدآفرینی در جامعه نقش مهمی بر عهده دارند.
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