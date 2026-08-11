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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بی‌تفاوتی مدیران نسبت به رسانه‌ها نشانه ضعف مدیریتی است

بی‌تفاوتی مدیران نسبت به رسانه‌ها نشانه ضعف مدیریتی است

میناب -فرماندار میناب با تأکیدبرنقش اثرگذار رسانه‌ها درآگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و امیدآفرینی، گفت: مدیرانی که با رسانه‌ها همکاری نکنند، دچار ضعف مدیریتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر رسانه‌ها را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: خبرنگاران با صداقت، شجاعت و رعایت اخلاق حرفه‌ای، در انعکاس مطالبات مردم و امیدآفرینی در جامعه نقش مهمی بر عهده دارند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران فعال در میناب، از جمله تعدادی از اصحاب رسانه که در حوادث و رویدادهای شهرستان با جدیت اطلاع‌رسانی کرده‌اند، افزود: خبرنگاران باید مورد حمایت قرار گیرند و مسئولان نیز موظف‌اند پاسخ‌گو و همراه رسانه‌ها باشند.

فرماندار میناب در ادامه با اشاره به برخی مشکلات حوزه سوخت در شهرستان، تصریح کرد: به دلیل تردد خودروهای عبوری از شهرستان‌های همجوار و محدودیت جایگاه‌های سوخت، فشار زیادی بر جایگاه‌های موجود وارد می‌شود. او از اجرای برخی اقدامات نظارتی از جمله نصب دوربین‌های مداربسته در جایگاه‌ها برای مدیریت بهتر و جلوگیری از تخلفات خبر داد.

رادمهر همچنین با اشاره به ضعف ساختار روابط عمومی در برخی ادارات شهرستان، گفت: بخش قابل توجهی از ادارات از روابط عمومی فعال و مؤثر برخوردار نیستند و این مسئله یکی از نقدهای جدی به وضعیت موجود است.

کد مطلب 6914209

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