۱۵۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در برخوار معدوم‌ شد

سعید راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای عرضه و نگهداری فرآورده‌های دامی اظهار کرد: در جریان رصدهای میدانی و با هدف صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم به چرخه مصرف، یک اتاق کشتار غیرمجاز در داخل یک واحد دامداری شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی این محل و با هماهنگی دادستان، همکاری نیروهای اطلاعاتی و همراهی عوامل نیروی انتظامی، بازرسی از این دامداری انجام شد که در نتیجه آن، یک‌هزار کیلوگرم آلایش خوراکی نمک‌سود شده در انبار و ۵۳۵ کیلوگرم لاشه گاو که به‌صورت غیربهداشتی قطعه‌بندی و زیر حجم زیادی از خوراک دام پنهان شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی برخوار ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد فرآورده‌های کشف‌شده فاقد شرایط لازم برای مصرف انسانی بوده و در صورت ورود به بازار می‌توانست سلامت شهروندان را با خطر جدی مواجه کند.

راعی با بیان اینکه تمامی اقلام مکشوفه با دستور مقام قضایی و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شد، تصریح کرد: این فرآورده‌ها پس از طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی شدند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین از شناسایی دو رأس گاو دارای علائم بالینی بیماری خبر داد و گفت: این دام‌ها که برای کشتار غیرمجاز توسط متخلفان خریداری شده بودند، شناسایی و برای کشتار به یکی از کشتارگاه‌های صنعتی استان منتقل شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار از شهروندان خواست در تهیه گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی، صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه کشتار غیرمجاز دام را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها گزارش دهند.