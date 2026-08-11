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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

۱۵۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در برخوار معدوم‌ شد

۱۵۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در برخوار معدوم‌ شد

اصفهان-رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار از کشف و معدوم‌سازی یک‌هزار و ۵۳۵ کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در یکی از واحدهای دامداری این شهرستان خبر داد.

سعید راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای عرضه و نگهداری فرآورده‌های دامی اظهار کرد: در جریان رصدهای میدانی و با هدف صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از ورود مواد غذایی ناسالم به چرخه مصرف، یک اتاق کشتار غیرمجاز در داخل یک واحد دامداری شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی این محل و با هماهنگی دادستان، همکاری نیروهای اطلاعاتی و همراهی عوامل نیروی انتظامی، بازرسی از این دامداری انجام شد که در نتیجه آن، یک‌هزار کیلوگرم آلایش خوراکی نمک‌سود شده در انبار و ۵۳۵ کیلوگرم لاشه گاو که به‌صورت غیربهداشتی قطعه‌بندی و زیر حجم زیادی از خوراک دام پنهان شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره دامپزشکی برخوار ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد فرآورده‌های کشف‌شده فاقد شرایط لازم برای مصرف انسانی بوده و در صورت ورود به بازار می‌توانست سلامت شهروندان را با خطر جدی مواجه کند.

راعی با بیان اینکه تمامی اقلام مکشوفه با دستور مقام قضایی و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شد، تصریح کرد: این فرآورده‌ها پس از طی مراحل قانونی، معدوم‌سازی شدند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین از شناسایی دو رأس گاو دارای علائم بالینی بیماری خبر داد و گفت: این دام‌ها که برای کشتار غیرمجاز توسط متخلفان خریداری شده بودند، شناسایی و برای کشتار به یکی از کشتارگاه‌های صنعتی استان منتقل شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار از شهروندان خواست در تهیه گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی، صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه کشتار غیرمجاز دام را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها گزارش دهند.

کد مطلب 6914211

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