شهردار بوشهر استیضاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اسلامی شهر بوشهر صبح سه‌شنبه با دستور کار استیضاح «حسین حیدری» شهردار بوشهر برگزار شد.

در این نشست، استیضاح حیدری هفت رای موافق و ۲ رای مخالف داشته است.

همچنین آرمین پژمان الهی نیز به عنوان سرپرست شهرداری بوشهر تعیین و به فرمانداری معرفی شد.

اواخر خردادماه سال جاری نیز حسین حیدری استیضاح شده و برای شهرداری سرپرست تعیین شد، اما فرمانداری بوشهر این تصمیم را رد کرد.

کمیته انطباق فرمانداری دلیل مخالفتش با این مصوبه را طی نشدن فرایند استیضاح اعلام کرد.

اما هرچند حیدری به کارش در شهرداری ادامه داد، نتوانست نظر اکثریت اعضای شورا را برای استمرار همکاری جلب کند و نهایتا منجر به استیضاح شد.