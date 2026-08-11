تبریک رئیس جهاد دانشگاهی در پی انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی در پیام‌های جداگانه، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت و برای آنان در مسئولیت‌های جدید، توفیق و سربلندی مسئلت کرد.

تبریک رئیس جهاددانشگاهی به سرلشکر محسن رضایی

متن پیام علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، به سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی

نماینده محترم رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) و دبیر شورای عالی امنیت ملی

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی را در جایگاه نماینده مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در شورای عالی امنیت ملی و همچنین دبیری این شورا صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید اعتماد رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) به جنابعالی، با توجه به سابقه ارزشمند و تجربه گران‌سنگ شما در دوران دفاع مقدس و مسئولیت‌های مختلف در سطوح عالی نظام، پشتوانه‌ای مؤثر برای ایفای این مسئولیت مهم و راهبردی است.

در شرایطی که صیانت از منافع ملی، تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای اقتدار کشور نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی است، حضور نیروهای برخوردار از تجربه، نگاه راهبردی و شناخت عمیق از مسائل کشور می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های مؤثر و آینده‌نگرانه در حوزه امنیت ملی باشد.

از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسئلت دارم.

تبریک به سرلشکر علی عبداللهی

متن پیام رئیس جهاددانشگاهی خطاب به سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، واگذاری این مسئولیت خطیر و راهبردی به جنابعالی، بیانگر اعتماد به سال‌ها مجاهدت، تجربه و خدمات ارزشمند شما در عرصه‌های مختلف فرماندهی، مدیریت و دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی است؛ سوابقی که در دوران دفاع مقدس و به‌ویژه در صحنه‌های حساس و سرنوشت‌ساز اخیر، جلوه‌های روشنی از تعهد و توانمندی شما را به نمایش گذاشته است.

قرار گرفتن در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولیتی پراهمیت در مسیر صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور و تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. اطمینان دارم تجارب گران‌سنگ و نگاه راهبردی جنابعالی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مأموریت مهم خواهد بود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، در مسیر تقویت اقتدار ملی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور و خدمت هرچه بیشتر به ملت شریف ایران، موفق و مؤید باشید.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت خطیر و پراهمیت مسئلت می‌نمایم.

تبریک به سرلشکر احمد وحیدی

همچنین در پیام دیگری خطاب به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی آمده است:

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برخاسته از متن انقلاب و مردم و یکی از ارکان مهم پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که در طول بیش از چهار دهه، کارنامه‌ای پرافتخار از مجاهدت، ایثار و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، سازندگی و خدمت به مردم از خود به یادگار گذاشته است.

بی‌تردید، سال‌ها تجربه و حضور جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و مدیریتی و شناخت عمیق از مسائل دفاعی و راهبردی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر خواهد بود.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در سایه هدایت‌های فرمانده معظم کل قوا و با تکیه بر توان و ظرفیت ارزشمند فرماندهان و پاسداران غیور سپاه، شاهد تقویت بیش از پیش اقتدار دفاعی کشور، تعمیق پیوند با مردم و تداوم نقش‌آفرینی این نهاد در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی باشیم.

توفیق و سربلندی جنابعالی و همه پاسداران انقلاب اسلامی را در این مسیر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

تبریک به دریادار علی عظمایی

همچنین در پیام رئیس جهاددانشگاهی خطاب به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

این انتخاب، بیانگر حسن اعتماد به سوابق ارزشمند، تجارب گران‌سنگ و نقش‌آفرینی‌های مؤثر جنابعالی در عرصه‌های مختلف فرماندهی و دفاع از امنیت و منافع ملی کشور است؛ تجاربی که در دوران دفاع مقدس و همچنین در حوادث و عرصه‌های حساس سال‌های اخیر، جلوه‌های روشنی از شجاعت، تعهد و توانمندی شما را به نمایش گذاشته است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت و صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دریایی، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده بر عهده دارد. بی‌تردید حضور جنابعالی در رأس این نیرو، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند فرماندهان و نیروهای مؤمن و متخصص آن، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هرچه بیشتر توانمندی‌ها و اقتدار دریایی کشور باشد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، در انجام این مسئولیت مهم و راهبردی و در مسیر دفاع از عزت، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، موفق و سربلند باشید.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه را مسئلت می‌نمایم.

تبریک به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب

در پیام دکتر منتظری خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب نیز آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب

با سلام و احترام

حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی و انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بسیج، جلوه‌ای ماندگار از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام جمهوری اسلامی ایران است که در عرصه‌های دفاع از کشور، خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی، سازندگی، فرهنگ و علم و فناوری، همواره منشأ خدمات و برکات فراوان بوده است.

بی‌تردید، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی و شناخت عمیق از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت مهم خواهد بود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری، سازمان بسیج مستضعفین همچون گذشته بتواند با تکیه بر ظرفیت عظیم مردم و به‌ویژه نسل جوان، در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی، خدمت به مردم و پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در این مسئولیت خطیر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.