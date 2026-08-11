۸۰۰ واحد مسکن ملی آماده تحویل است؛ برنامه البرز برای واگذاری ۴۵۰۰ واحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در البرز با هدف تسریع در خانه‌دار شدن متقاضیان در حال پیگیری است.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن آماده واگذاری به متقاضیان است و مراحل لازم برای تحویل این واحدها در حال انجام است.

صفری ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف‌گذاری استان این است که روند ساخت و تکمیل پروژه‌ها با جدیت ادامه پیدا کند و تا پایان سال جاری مجموعاً ۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن، بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای رفع موانع و تسریع در تکمیل واحدهای در دست ساخت تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین و تحویل مسکن به متقاضیان از اولویت‌های مهم حوزه عمرانی استان است و روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف افزایش سرعت تکمیل پروژه‌ها و پاسخگویی به نیاز مسکن شهروندان دنبال می‌شود.