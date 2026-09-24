به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور در بیست‌وسومین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به حجم پروژه‌های مسکن حمایتی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان در حال اجراست.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰ هزار واحد مسکونی خودمالک با بهره‌مندی از تسهیلات نهضت ملی مسکن و هشت هزار واحد مسکونی نیز در قالب طرح بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در استان اجرایی شده است.

سلحشور بر ضرورت پایش مستمر پروژه‌های مسکن تأکید کرد و افزود: بررسی منظم روند پیشرفت پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نقش مهمی در تسریع تکمیل واحدها و فراهم شدن زمینه تحویل آن‌ها به متقاضیان دارد.

وی، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۵ پنج هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در هرمزگان آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، بیان کرد: هم اکنون تکلیف ساخت و تحویل مسکن در قالب طرح نهضت ملی برای هرمزگانی‌ها ۶۶ هزار واحد است.