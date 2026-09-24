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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن هرمزگان تا پایان سال آماده می‌شود

۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن هرمزگان تا پایان سال آماده می‌شود

بندرعباس - مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: ۵ هزار واحد از مجموع بیش از ۴۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال اجرای هرمزگان تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور در بیست‌وسومین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به حجم پروژه‌های مسکن حمایتی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان در حال اجراست.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰ هزار واحد مسکونی خودمالک با بهره‌مندی از تسهیلات نهضت ملی مسکن و هشت هزار واحد مسکونی نیز در قالب طرح بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در استان اجرایی شده است.

سلحشور بر ضرورت پایش مستمر پروژه‌های مسکن تأکید کرد و افزود: بررسی منظم روند پیشرفت پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نقش مهمی در تسریع تکمیل واحدها و فراهم شدن زمینه تحویل آن‌ها به متقاضیان دارد.

وی، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها هدف‌گذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۵ پنج هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در هرمزگان آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، بیان کرد: هم اکنون تکلیف ساخت و تحویل مسکن در قالب طرح نهضت ملی برای هرمزگانی‌ها ۶۶ هزار واحد است.

کد مطلب 6957160

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