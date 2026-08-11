انتشار ۴۰۰ مقاله پژوهشی در ۵۴ شماره «فرهنگ رضوی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» که از سال ۱۳۹۲ انتشار خود را آغاز کرد طی ۱۴ سال انتشار مرتب و منظم خود توانسته است ۴۰۰ مقاله پژوهشی در موضوعات مختلف حدیثی، تفسیری، فرهنگی، تاریخی، کلامی و اعتقادی مرتبط به امام رضا (ع) منتشر کند.

فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» که به صاحب امتیازی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و مدیر مسئولی فرشید فلاح و سردبیری جلال درخشه منتشرمی شود، در شماره تابستان خود ۷ مقاله پژوهشی را به شرح ذیل منتشر کرده است:

۱.دگردیسی فرهنگی و پیامدهای آن بر فرهنگ رضوی (مطالعه‌ای بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد) نویسندگان: محمودرضا رهبر قاضی، زهرا صادقی نقد علی

۲. نقش معماری حرم امام رضا علیه السلام در تبیین توحید با تاکید بر تزئینات نویسندگان: خورشید مهدوی، زینب السادات حسینی

۳. مدارای حکیمانه؛ مضمون فراگیر در الگوی مواجهه با کارگزار متظاهر در سیره رضوی نویسنده: محمدرضا انوری

۴. تحلیل تاریخ انگاره‌ای تطور جریان تشیع تا عصر امام رضا علیه السلام با تاکید بر فرقه واقفه نویسندگان: حسین ستار، رضا ولی‌پور

۵. واکاوی انسجام و پیوستگی واژگانی و پیوندی متن خطبه توحیدیه امام رضا علیه السلام با تاکید بر نظریه انسجام متن هالیدی و رقیه حسن نویسنده: فاطمه ملایم

۶. بررسی خبر منسوب به امام رضا علیه السلام دال بر تعلق قدرت الهی به امور محال نویسندگان: ابراهیم نوئی، سیدحسین سیدابراهیمی

۷.کارکرد شناسی مناظرات امام رضا علیه السلام در مواجهه با تهدیدهای هویتی مأمون نویسندگان: محسن فکری فلاح، امیرمحسن عرفان، سید روح الله پرهیزکاری.

۴۰۰ مقاله منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی «فرهنگ رضوی» با مراجعه به نشانی farhangerazavi.ir قابل دریافت است. مدیریت اجرایی نشریه برعهده محمد علی ندائی است.