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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ماشین مسابقه در اندونزی باعث مرگ ۸ نفر شد

ماشین مسابقه در اندونزی باعث مرگ ۸ نفر شد

بنابر اعلام پلیس محلی اندونزی، روز سه شنبه پس از برخورد یک خودروی مسابقه درگ با تماشاگران در جریان یک رویداد موتوراسپرت در شهر کوتاموباگو، ۸ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این تصادف در جریان مسابقات قهرمانی درگ تیدار ۲۰۲۶ رخ داد که در یک جاده عمومی بدون مانع یا حصار ایمنی که مسیر مسابقه را از تماشاگران جدا می‌کرد، برگزار شد.

فیلم‌های ویدئویی نشان می‌دهد که یک خودروی مسابقه‌ای حدود ۳۰۰ متر بعد از خط شروع از مسیر منحرف شده و سپس به افرادی که در نزدیکی جاده ایستاده‌اند برخورد می‌کند.

پلیس محلی اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

این تصادف نگرانی‌هایی را در مورد استانداردهای ایمنی در مسابقات اتومبیل‌رانی آماتور که در جاده‌های عمومی اندونزی برگزار می‌شوند، ایجاد کرده است، جایی که تماشاگران اغلب بدون محافظت کافی در نزدیکی منطقه مسابقه قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6914296

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