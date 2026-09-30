کریمی: حمایت از عشایر و رفع مسائل آب و کشاورزی در دستور کار مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کریمی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی استان بوشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عشایر سمیرم و بوشهر هر دو زندگی کوچ‌نشینی دارند و در طول سال بین مناطق ییلاقی و قشلاقی جابه‌جا می‌شوند.

وی افزود: جامعه عشایری نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی و دامی دارد و باید حمایت‌های لازم برای تداوم فعالیت و بهبود شرایط زندگی این قشر مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از عشایر را در دستور کار داریم و مسائل و مشکلات این جامعه باید با جدیت پیگیری شود.



کریمی با اشاره به اهمیت موضوع آب و کشاورزی خاطرنشان کرد: مسائل مرتبط با آب و کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با پیگیری در سطح مجلس و دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مشکلات موجود و تقویت ظرفیت‌های این بخش فراهم شود.