به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی بعدازظهر چهارشنبه در همایش شهرستانی «منزلت نماز» که در شهر الوند برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: باید رشادت‌ها و افتخارات رزمندگان در دوران دفاع مقدس و جنگ‌هایی که بر ملت ایران تحمیل شد را یادآوری کنیم و قدردان امداد و نصرت الهی باشیم.

وی با اشاره به حوادث و تحولات سال‌های اخیر افزود: دو سال گذشته سرشار از حوادث و اتفاقات مختلف بود و اگر این حوادث را در یک بازه ۲۰ ساله تقسیم کنیم، شاید باور نکنیم که همه آنها در چنین مدت کوتاهی رخ داده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: باید از این حوادث عبور کنیم و ان‌شاءالله رسیدن به قله و جشن پیروزی نهایی دست‌یافتنی و نزدیک است.

یوسفی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، نیروهای مسلح و مردم در حوادث اخیر عنوان کرد: شاید باور نمی‌کردیم بتوانیم چنین مصیبت‌هایی را تحمل کنیم، اما خون شهدا باعث بعثت و حضور بی‌نظیر مردم شد و به فضل الهی پیروزی‌های بزرگ‌تری در انتظار ملت ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع اصلی این محفل، نماز است، گفت: نماز در دین مبین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در احادیث و روایات نیز بر اهمیت آن تأکید فراوان شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین افزود: پیامبر اسلام(ص) نماز را نور چشم خود معرفی کرده و در روایتی نیز نماز به‌عنوان معراج مؤمن و ستون دین معرفی شده است؛ بنابراین اگر کسی به دنبال دینداری درست و حسابی است، باید خیمه دین خود را بر ستون نماز استوار کند.

یوسفی ادامه داد: استحکام نماز باعث استحکام دین انسان می‌شود و در روایات بر این موضوع تأکید شده که اگر نماز پذیرفته شود، سایر اعمال نیز پذیرفته می‌شوند.

وی با اشاره به سخنی از حجت‌الاسلام قرائتی درباره اهمیت نماز اظهار کرد: همان‌طور که دانش‌آموز یا دانشجویی ممکن است درس‌های خود را به خوبی خوانده باشد اما بدون حضور در جلسه آزمون امکان شرکت در امتحان را ندارد، نماز نیز در سنجش اعمال و دینداری انسان نقش اساسی دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) با بیان اینکه نماز ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: بسیاری از عبادت‌هایی که انجام می‌دهیم جنبه فردی دارند، اما نماز علاوه بر جنبه فردی، دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی است.

یوسفی نماز را آسان‌ترین و مؤثرترین راه ارتباط با خدا دانست و گفت: نماز یعنی حرف زدن با خدا؛ وقتی انسان نماز می‌خواند با خداوند سخن می‌گوید و این ارتباط، دل‌ها را صاف و صیقلی می‌کند.

وی اضافه کرد: نماز در پاکسازی دل و ایجاد آرامش نقش مهمی دارد و آرامشی که نمازگزار در نماز به دست می‌آورد، در جای دیگری به این شکل قابل دستیابی نیست.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به سخنان علما درباره آثار نماز بیان کرد: علمای بزرگی همچون مرحوم آیت‌الله بهجت بر لذت و آرامشی که در نماز وجود دارد تأکید کرده‌اند و معتقد بودند کسی که لذت واقعی نماز را درک کند، بسیاری از لذت‌های دیگر برای او رنگ دیگری پیدا می‌کند.

یوسفی نماز را زمینه‌ساز استجابت دعا دانست و گفت: از آیت‌الله بهجت درباره ذکری برای رسیدن به حاجات سؤال شده بود و ایشان مداومت بر نماز اول وقت را توصیه کرده بودند.

وی در پایان با اشاره به آثار مختلف نماز بر ابعاد زندگی انسان، اظهار کرد: درباره تأثیر نماز بر جسم، روح و ابعاد مختلف زندگی انسان مطالب فراوانی وجود دارد و حتی از نظر فیزیولوژی بدن نیز می‌توان درباره آثار برخی حرکات نماز مانند رکوع و سجود بررسی و مطالعه کرد.

