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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

عبداللهی: راهکار جذب نسل جوان به نماز نیازمند کار کارشناسی است

عبداللهی: راهکار جذب نسل جوان به نماز نیازمند کار کارشناسی است

قزوین- فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز بر ضرورت انجام کار کارشناسی و تشکیل تیم تخصصی برای یافتن راهکارهای جذب نسل جوان به نماز و تقویت حضور آنان در نماز جماعت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عبداللهی بعدازظهر چهارشنبه در همایش شهرستانی «منزلت نماز» که در شهر الوند برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: نماز سرچشمه بندگی و آرامش دل است و در کنار این فریضه فردی، می‌توان مفاهیم معنویت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی را نیز به نسل جوان منتقل کرد.

وی با تأکید بر اهمیت نماز جماعت افزود: بخشی از زندگی اجتماعی ما بر پایه نماز، به‌ویژه نماز جماعت در مساجد، مجالس و دیگر اجتماعات شکل می‌گیرد و لازم است در چنین همایش‌ها و برنامه‌هایی درباره راهکارهای تقویت این موضوع و جذب نسل جوان مطالعه و برنامه‌ریزی شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز ادامه داد: باید بررسی کنیم با چه روش‌هایی می‌توان نسل جوان را بیشتر به سمت نماز سوق داد تا زمینه حضور پررنگ‌تر آنان در این فریضه فراهم شود.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت نماز در حوزه اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه را می‌توان با تقویت این موضوع و توجه بیشتر به نماز و آموزه‌های آن کاهش داد.

وی همچنین با تقدیر از بانیان و دست‌اندرکاران برپایی نماز در مساجد، ادارات، شرکت‌های صنعتی و دیگر مجموعه‌های شهرستان، خاطرنشان کرد: در کنار تبلیغ و ترویج نماز، باید یک کار کارشناسی جدی و تیم قوی تشکیل شود تا موضوع جذب نسل جوان به نماز به صورت تخصصی مورد مطالعه قرار گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی مناسب، نسل جوان بیش از پیش با معارف الهی و فریضه نماز آشنا شود.

کد مطلب 6963987

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