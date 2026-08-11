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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در خرم‌آباد

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس اقتصادی لرستان از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری و به‌منظور پیشگیری از اخلال در شبکه توزیع برق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد مسکونی متخلف را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی و همکاری کارشناسان شرکت توزیع برق و اخذ مجوز قضایی، در بازرسی از محل موردنظر، موفق به کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز شدند. پرونده متشکله پس از تکمیل مستندات، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، خطاب به شهروندان تصریح کرد: هم‌وطنان عزیز می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون قاچاق کالا و ارز، جرایم گمرکی، قاچاق فرآورده‌های نفتی، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، رشوه، اختلاس و سایر تخلفات اقتصادی را از طریق شماره تماس ۳۰۱۱۰ با پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کد مطلب 6914342

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