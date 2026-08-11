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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

پارسیان پیشران حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان؛

پرداخت قریب ۲۵هزار میلیاردریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک پارسیان

پرداخت قریب ۲۵هزار میلیاردریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک پارسیان

بانک پارسیان در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور و تحقق تکالیف قانونی،گام‌های موثری در تسهیل ازدواج و حمایت از فرزندآوری برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک با پرداخت قریب ۲۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، سهم قابل توجهی از اهداف مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت را عملیاتی کرده است.

در همین راستا، بانک پارسیان طی چهار ماهه جاری سال، با پرداخت بیش از ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مسیرآغاز زندگی مشترک را برای ۶ هزار و ۴۰۰ زوج جوان ایرانی هموار کرد تا زمینه‌ساز تشکیل خانواده‌های جدید و تقویت پیوندهای اجتماعی شود.

علاوه بر این، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ وام فرزندآوری به مبلغ بیش از ۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.امید است این اقدامات منجر به کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها و ایفای نقش فعال تر بانک پارسیان در راستای سیاست‌های کلان جمعیتی کشور شود.

بر اساس این گزارش، روند صعودی پرداخت این تسهیلات، نشان‌دهنده تداوم رویکرد بانک پارسیان در حمایت از سیاست‌های حاکمیتی و تعهد این بانک به تحقق مأموریت‌های سیاستی در جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از نسل جوان است.

کد مطلب 6914363

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