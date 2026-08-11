به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید نخ در اطراف بیدگنه ملارد باعث مشاهده دود در این محدوده شد؛ آتش‌نشانان پس از حضور در محل موفق به مهار حریق شدند.

بر اساس اعلام مسئولان آتش‌نشانی این شهر، این کارخانه در یکی از روستاهای اطراف بیدگنه قرار دارد و محل نگهداری و تولید نخ و پارچه بوده است.

به گفته آتش‌نشانی، حدود ۱۰ تن نخ در این کارخانه وجود داشته و بخشی از آن در جریان آتش‌سوزی درگیر حریق شده است.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را مهار کنند.

مسئولان آتش‌نشانی اعلام کرده‌اند که پس از مهار حریق، عملیات ایمن‌سازی و بررسی محل برای جلوگیری از وقوع دوباره آتش‌سوزی در حال انجام است.

درباره علت وقوع این حادثه و میزان خسارت واردشده به کارخانه تاکنون جزئیات بیشتری اعلام نشده است.