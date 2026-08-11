تشریح آخرین وضعیت پرونده مرگ مادران باردار در استان ایلام

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به انتقادات پیرامون روند کند پروژه‌های درمانی، از عزم دانشگاه برای پیگیری پرونده‌های مرگ‌ومیر مادران باردار و رفع کمبودهای تخصصی بیمارستان‌های این شهرستان خبر داد.

عباس قیصوری در واکنش به انتقادها از وضعیت بیمارستان فعلی دهلران و تأخیر در پروژه جایگزین، با بیان اینکه ریشه پیگیری‌های احداث بیمارستان جدید به سال ۹۹ بازمی‌گردد، تأکید کرد: بیمارستان فعلی دهلران به دلیل فرسودگی شدید، عملاً با صرف هزینه‌های گزاف نیز بهره‌وری لازم را ندارد و مسیر احداث بیمارستان جایگزین با پیگیری‌های مداوم همراه بوده است.

وی با رد کم‌کاری در تأمین بودجه تصریح کرد: هیچ پروژه‌ای در این حوزه به دلیل فقدان اعتبار متوقف نشده است و با وجود محدودیت‌ها، منابع مالی تأمین شده، اما فرآیندهای اجرایی زمان‌بر هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص تأخیر طولانی‌مدت در راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن دهلران گفت: این چهارمین تلاش برای تثبیت سی‌تی‌اسکن در منطقه است. ساخت مرکز سی‌تی‌اسکن در یک مرکز روستایی-شهری، کاری منحصربه‌فرد و پیچیده است. موانع پیش‌رو ناشی از الزامات سازمان انرژی اتمی است که استانداردهای جهانی را اعمال می‌کند؛ با این حال، تمام تلاش تیم دانشگاه معطوف به رفع این ایرادات فنی و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این خدمت حیاتی برای مردم است.

اعلام موضع صریح درباره مرگ مادران باردار و پرونده‌های درمانی

قیصوری با پذیرش دغدغه عمومی نسبت به آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در استان، این موضوع را «زخمی عمیق» بر پیکره نظام سلامت دانست و افزود: به‌عنوان متولی سلامت، حتی اگر خانواده‌های متوفی شکایتی نداشته باشند، دانشگاه علوم پزشکی در مقام مدعی‌العموم، پیگیر پرونده مرگ مادران باردار خواهد بود و تا حصول نتیجه نهایی پاش ایستاده‌ایم.

وی در خصوص حادثه تلخ فوت یک نوجوان در دهلران نیز با ابراز تسلیت به خانواده متوفی و تبیین شرایط اضطراری آن زمان، بیان کرد: اگرچه جراحان در شرایط خاص مجبور به تصمیم‌گیری هستند، اما بیمارستان‌های ما باید به صورت «فول‌تایم» از حضور متخصصان بیهوشی بهره‌مند باشند. هرگونه قصور احتمالی در پرونده‌های درمانی به‌طور دقیق بررسی و با عوامل خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان با استقبال از مطالبه‌گری رسانه‌های محلی، تأکید کرد: مسیر نظارت برای رسانه‌ها باز است. انتظار دارم رسانه‌ها با رصد دقیق گزارش‌های آماری و عملکردی، ما را در مسیر اصلاح و ارتقای سطح خدمات درمانی دهلران یاری کنند.