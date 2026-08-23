طراحی جایزه ای برای تقویت نقش خانواده در مدیریت شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، با اشاره به ساختار این جایزه اظهار کرد: «جایزه خانواده‌محوری در شهر » در سه بخش اصلی برگزار می‌شود و در هر بخش، طیف متنوعی از تجربه‌ها، ایده‌ها، اقدامات و الگوهای خانواده‌محور مورد ارزیابی و تقدیر قرار می‌گیرند.

وی با تشریح بخش نخست این جایزه با عنوان «خانواده و کنشگری اجتماعی» تصریح کرد: در این بخش، خانواده‌ها و گروه‌های خانوادگی‌ شناسایی می‌شوند که با تکیه بر ظرفیت جمعی خود، دغدغه‌ها و مسائل پیرامونشان را به کنش اجتماعی تبدیل کرده و در مسیر حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

اردبیلی افزود: این بخش در سه محور «خانواده کنشگر سال»، «شبکه‌های خانوادگی مؤثر» و «نوآوری اجتماعی خانواده‌محور» تعریف شده است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران همچنین درباره محور «خانواده کنشگر سال» ادامه داد: این محور به خانواده‌هایی اختصاص دارد که ضمن حفظ هویت و انسجام خانوادگی، مسائل و دغدغه‌های محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با تبدیل این دغدغه‌ها به فعالیت‌های اجتماعی مؤثر، نقش فعالی در جامعه ایفا می‌کنند.

وی اظهارکرد: در محور «شبکه‌های خانوادگی مؤثر»، شبکه‌هایی از خانواده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند که بر پایه پیوندهای نسبی و سببی یا ارتباطات هم‌محلی، دوستانه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و با استفاده از ظرفیت جمعی خود، در فعالیت‌ها و کنش‌های اجتماعی مشارکت مؤثر دارند.

اردبیلی درباره سومین محور این بخش نیز گفت: «نوآوری اجتماعی خانواده‌محور» به ایده‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و مدل‌های اقدام اجتماعی نوآورانه‌ای اختصاص دارد که با تمرکز بر موضوع خانواده، راهکارهای تازه و قابل الگوبرداری برای تقویت خانواده‌محوری در شهر ارائه می‌کنند.

خانواده‌محوری در ساختار مدیریت شهری

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین به بخش دوم جایزه با عنوان «سازمان‌ها و اقدامات اثرگذار» اشاره کرد و گفت: این بخش با هدف شناسایی و معرفی سیاست‌ها، اقدامات و تجربه‌های سازمانی شکل گرفته است که توانسته‌اند جایگاه خانواده را در ساختار مدیریت شهری تقویت کرده و زمینه تحقق رویکرد خانواده‌محور را فراهم کنند.

اردبیلی افزود: «سیاست یا تغییر ساختاری خانواده‌محور»، «پروژه یا طرح سازمانی امکان‌ساز» و «منطقه یا سازمان خانواده‌محور» سه محور اصلی این بخش هستند.

وی درباره محور «سیاست یا تغییر ساختاری خانواده‌محور» بیان کرد: در این محور، سیاست‌ها، رویکردها و تغییرات ساختاری در مجموعه مدیریت شهری بررسی می‌شوند که به اصلاح رویه‌ها، برنامه‌ها یا ساختارهای سازمانی و در نهایت تقویت جایگاه خانواده منجر شده‌اند.

وی ادامه داد: در محور «پروژه یا طرح سازمانی امکان‌ساز» نیز طرح‌ها و پروژه‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که با رویکردی سیاستی و اجرایی، بستر تحقق خانواده‌محوری را در ساختارها و فعالیت‌های سازمانی فراهم کرده‌اند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره محور «منطقه یا سازمان خانواده‌محور» نیز گفت: در این محور، مناطق شهری و سازمان‌هایی مورد شناسایی و تقدیر قرار می‌گیرند که در سیاست‌ها، برنامه‌ها، خدمات و فضای تحت مدیریت خود، نیازها و الزامات خانواده را به‌صورت جدی مورد توجه قرار داده و رویکرد خانواده‌محوری را در عمل دنبال کرده‌اند.

تجربه الهام‌بخش سال؛ خانواده میدان‌دار»؛ روایت‌هایی برای الگوبرداری

مشاور زنان وخانواده شهردار تهران با اشاره به بخش ویژه این جایزه با عنوان «تجربه الهام‌بخش سال؛ خانواده میدان‌دار» نیز تصریح کرد: این بخش به معرفی و تقدیر از تجربه‌ها و روایت‌های الهام‌بخشی اختصاص دارد که در شرایط ویژه، ظرفیت و نقش‌آفرینی خانواده را در عرصه اجتماعی برجسته کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: «تهران خانواده» صرفاً یک رویداد برای تقدیر از خانواده‌ها و مجموعه‌های اثرگذار نیست، بلکه تلاش می‌کند تجربه‌های موفق خانواده‌محور را شناسایی، روایت و به الگوهایی قابل معرفی و الگوبرداری در سطح شهر تبدیل کند.

اردبیلی تأکید کرد: هدف نهایی این جایزه، دیده‌شدن ظرفیت‌های متنوع خانواده و کنشگری آن در کنار شناسایی مجموعه‌هایی است که در مسیر خانواده‌محور شدن مدیریت شهری گام برداشته‌اند؛ تا از این طریق، تجربه‌های موفق به اشتراک گذاشته شده و مسیر توسعه رویکرد خانواده‌محور در شهر تهران تقویت شود.