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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

مسکو: پوتین و ترامپ در اجلاس اپک با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد

مسکو: پوتین و ترامپ در اجلاس اپک با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد

دستیار رئیس جمهور روسیه گفت که روسای جمهور روسیه و آمریکا در صورت حضور هر دو در اجلاس اپک در چین با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا در صورت حضور هر دو در اجلاس اپک در چین در ماه نوامبر، با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.

اوشاکوف به پاول زاروبین، روزنامه‌نگار وستی گفت: هنوز زمان زیادی تا برگزاری اجلاس اپک باقی مانده است. اما اگر رهبران در یک رویداد باشند، من معتقدم که آنها ناگزیر با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.

به گفته وی، هنوز هیچ سیگنال یا اشاره‌ای در این زمینه وجود ندارد زیرا هنوز سه ماه تا برگزاری این اجلاس باقی مانده است. اوشاکوف افزود: هنوز راه درازی در پیش است. ما هنوز رویدادهای بین‌المللی مهم زیادی را پیش رو داریم.

کد مطلب 6924895

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