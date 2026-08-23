به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا در صورت حضور هر دو در اجلاس اپک در چین در ماه نوامبر، با یکدیگر گفت‌وگو خواهند کرد.

اوشاکوف به پاول زاروبین، روزنامه‌نگار وستی گفت: هنوز زمان زیادی تا برگزاری اجلاس اپک باقی مانده است. اما اگر رهبران در یک رویداد باشند، من معتقدم که آنها ناگزیر با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد.

به گفته وی، هنوز هیچ سیگنال یا اشاره‌ای در این زمینه وجود ندارد زیرا هنوز سه ماه تا برگزاری این اجلاس باقی مانده است. اوشاکوف افزود: هنوز راه درازی در پیش است. ما هنوز رویدادهای بین‌المللی مهم زیادی را پیش رو داریم.