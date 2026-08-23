کشف ۹۰ قبضه سلاح در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح الله گراوندی اظهار کرد: در هفته گذشته و در قالب طرح‌های پاکسازی امنیت‌محور و آرامش در شهر، مأموران انتظامی با اجرای اقدامات هدفمند موفق به کشف و ضبط ۹۰ قبضه انواع سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری و ۳۵ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۲۹۱ متهم نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای ارتقای امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت، مجرمان و بزهکاران با قاطعیت عمل کرده و هیچ‌گونه تعارف و مماشاتی با آنان نخواهد داشت.

سردار گراوندی در پایان از همراهی و حمایت دستگاه قضائی در برخورد با جرایم و تأمین امنیت مردم قدردانی کرد.