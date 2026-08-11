سردار محبی: انتصابات جدید فرمانده کل قوا، نقطه‌ قوت نیروهای مسلح است

سردار حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی اصحاب رسانه، اظهار کرد: به حمدالله رسانهها در جنگهای تحمیلی اخیر، پای کار آمده و توانمندیها و اقتدار نظام اسلامی را به شکلی مطلوب منعکس کردند که این اقدامات بسیار تأثیرگذار بوده است، با این حال، با توجه به آرمانهای بلند نظام، نیازمند تبیین و بیان بیشتر پیروزیهای کسب شده هستیم.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تحلیل وضعیت تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا، تصریح کرد: سرعت افول آمریکا در رسیدن به اهداف خود و میزان استیصال این کشور بسیار بالا بوده است، به طوری که آمریکا در جنگ ویتنام نزدیک به ۲۰ سال و در جنگ کره سه سال درگیر بود و در نهایت به شکست انجامید، اما در برابر جمهوری اسلامی ایران، در کمتر از ۲۰ روز به استیصال رسید و به دنبال واسطهتراشی برای مذاکره و پایان دادن به جنگ افتاد.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برشمردن اهداف ناکام مانده آمریکا در قبال ملت ایران، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال تغییر نظام، تسلیم بدون قید و شرط، چپاول ثروتهای ملی، تصاحب چاههای نفت، نابودی قدرت هستهای و موشکی و حتی تجزیه بخشهایی از خاک کشور بود، اما در تمامی این موارد با شکست مواجه شد.
وی با اشاره به انتصابات رهبر معظم انقلاب گفت: ملت ایران، همواره مشمول نعمتهای الهی بوده و خواهد بود و انتصابات جدید با تدبیر رهبری، نقطهقوت نیروهای مسلح است.
سردار محبی در پایان تأکید کرد: این پیروزیهای بزرگ و سرعت افول اهداف دشمن، نیازمند تبیین، بیان و تثبیت در افکار عمومی است که امیدواریم اصحاب رسانه در این مسیر رسالت خود را به خوبی ایفا کنند.
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