به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب قاسم‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در نامه‌ای از پایان اعتبار مجوزهای تردد دوطرفه سال جاری میلادی در قلمرو اسپانیا خبر داد.

در این نامه با اشاره به نامه شماره ۶۶۶۹۹/۷۴/۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آمده است: مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو اسپانیا (دوطرفه) خاتمه یافته است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در ادامه از شرکت‌های عضو خواست مراتب پایان اعتبار مجوزهای مذکور را مدنظر قرار دهند.