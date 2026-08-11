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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

«طرح تشدید برخورد با ماینرها» در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گرفت

«طرح تشدید برخورد با ماینرها» در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار گرفت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح تشدید برخورد با ماینرهای غیرمجاز در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است و به زودی در دستورکار قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح تشدید برخورد با ماینرهای غیرمجاز در مجلس، گفت: امضاهای نمایندگان برای بررسی طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از ماینرها تکمیل شده و طرح مذکور جهت رسیدگی، به هیئت رئیسه ارجاع شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این طرح اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفته و به زودی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح تشدید برخورد با ماینرهای غیرمجاز با قید دوفوریت در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، ابتدا فوریت و سپس کلیات و جزئیات این طرح بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6914465
زهرا علیدادی

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