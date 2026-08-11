به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمودی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم برنامههای مراقبت و پایش بیماریهای دامی در مناطق روستایی اظهار کرد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و با هدف حفظ سلامت دام و صیانت از سرمایههای دامی، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان دیر با حضور در هشت واحد دامداری روستایی، وضعیت سلامت و شرایط بهداشتی بیش از ۳۵۰۰ رأس دام را مورد بررسی و پایش قرار دادند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، دامها از نظر علائم بالینی و وضعیت عمومی سلامت مورد بررسی قرار گرفتند و شرایط بهداشتی واحدهای دامداری، نحوه نگهداری و وضعیت محیطی محل پرورش دام نیز ارزیابی شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی ضمن ارائه توصیههای لازم به دامداران، بر رعایت اصول بهداشتی، مدیریت صحیح جایگاه دام، توجه به علائم بیماری و گزارش سریع موارد مشکوک تأکید کردند.
محمودی با بیان اینکه پیشگیری و تشخیص زودهنگام نقش مهمی در کنترل بیماریهای دامی دارد، تصریح کرد: پایش مستمر جمعیت دامی، شناسایی بهموقع موارد مشکوک و انجام اقدامات کنترلی در کوتاهترین زمان ممکن، از مهمترین برنامههای دامپزشکی برای جلوگیری از بروز و گسترش بیماریها و حفظ سلامت دام و فرآوردههای خام دامی است.
وی با تأکید بر تداوم برنامههای مراقبتی و نظارتی در مناطق روستایی شهرستان دیر گفت: بازدید و پایش واحدهای دامداری با هدف ارتقای سطح بهداشت دام، پیشگیری از بیماریها و حفاظت از سرمایههای دامداران بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دیر در پایان از دامداران خواست با توجه به اهمیت تشخیص سریع بیماریها، در صورت مشاهده هرگونه علائم غیرطبیعی، کاهش اشتها، تلفات یا تغییرات غیرعادی در وضعیت سلامت دامها، موضوع را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و کنترل بیماری انجام شود.
نظر شما