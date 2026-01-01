حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از سرمایههای دامی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت دام، عملیات بیمارییابی و پایش بیماریهای دامی در مناطق عشایر نشین بنبید شهرستان دشتی، با حضور میدانی مسئولان دامپزشکی استان بوشهر انجام شد.
رئیس اداره اداره بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دامی دامپزشکی استان بوشهر افزود: این بازدید و پایش با هدف بررسی وضعیت سلامت دامها، شناسایی بیماریهای دامی و ارزیابی شرایط بهداشتی دامداریهای عشایری صورت گرفت.
بازیار عنوان کرد: در جریان این پایش میدانی، دامها از نظر علائم بالینی و وضعیت عمومی سلامت مورد بررسی قرار گرفت و توصیههای بهداشتی و فنی لازم به دامداران ارائه شد.
وی اذعان کرد: این اقدام در چارچوب برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی استان و با هدف تأمین امنیت غذایی، کاهش خطر بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام انجام شد.
وی گفت: با توجه به بُعد مسافت منطقه تا مرکز استان، این بازدید تا پاسی از شب ادامه یافت که نشاندهنده اهتمام ویژه دامپزشکی استان در انجام مأموریتهای میدانی و نظارت مستمر بر سلامت دام در مناطق عشایر نشین است.
