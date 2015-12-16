۱۵۶۰۰ دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در قزوین واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان قزوین، عیسی غیاث‌یزدی در این باره اظهار کرد: با توجه به اهمیت بیماری تب برفکی در ایجاد خسارت در بین دامداران، اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با همکاری بخش خصوصی اقدام به مایه‌کوبی تمام دام‌های سنگین صنعتی و روستایی کرده است.

وی افزود: در این بین بیش از ۹۵ درصد از دام موجود در دامداری‌های صنعتی شهرستان قزوین به تعداد ۱۵ هزار و ۶۰۰ دام زیر پوشش واکسن تب برفکی قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین بیان کرد: رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نقش عمده‌ای در پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی دارد.

غیاث‌یزدی بیماری تب برفکی را یکی از بیماری‌های دامی دانست و گفت: این بیماری با توان شیوع بسیار بالا، می‌تواند موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیری شود.

وی توصیه کرد: دامداران با توجه به احتمال شیوع بیماری تب برفکی اقدامات بهداشتی از جمله عدم نقل و انتقال دام بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی، کنترل ورود و خروج افراد متفرقه، فعال‌سازی حوضچه ضدعفونی و استفاده از مواد ضدعفونی مناسب را برای پیشگیری از بروز بیماری‌های دامی انجام دهند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین ادامه داد: محدود کردن تردد وسایل نقلیه و در صورت لزوم ضدعفونی قبل و بعد از ورود ماشین‌آلات به واحد دامداری، رعایت تراکم مجاز دام در دامداری‌ها و رعایت بهداشت فردی و بهداشت جایگاه و شیر دوشی از جمله اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از بروز بیماری‌های دامی است.

غیاث‌یزدی تأکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع در صورت مشاهده هرگونه علایم در دام‌ها مبنی بر وجود بیماری تب برفکی در دامداری مراتب باید در اسرع وقت توسط مسئولان بهداشتی به اداره دامپزشکی گزارش شود.