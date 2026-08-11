به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گلستان اظهار کرد: توسعه منابع آب، کاهش تنش آبی و اجرای طرحهای مرتبط با مدیریت و کنترل سیلاب از مهمترین برنامههای شرکت آب منطقهای گلستان است و در همین راستا پروژههای مختلفی در استان در حال اجراست.
وی با اشاره به آخرین وضعیت یکی از طرحهای مهم مدیریت سیلاب استان افزود: این پروژه در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با شتاب گرفتن عملیات اجرایی، اکنون میزان پیشرفت آن به ۹۷ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان ادامه داد: بخش عمده عملیات اجرایی این طرح انجام شده و تنها بخشهایی از کار از جمله نصب تجهیزات مکانیکی باقی مانده است که با تکمیل این مراحل، پروژه به پیشرفت کامل خواهد رسید.
حیدریان گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات باقیمانده تا پایان هفته آینده تکمیل و پس از انجام آزمایشها و تستهای لازم، پروژه برای بهرهبرداری آماده خواهد شد.
هدایت ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه سیلاب
وی با تشریح آثار اجرای این پروژه در مدیریت روانآبها اظهار کرد: این طرح از نظر کنترل سیلاب اهمیت ویژهای دارد و میتواند حدود ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه از دبی سیلاب را در محدوده سیلابدشت هدایت کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان افزود: قرار گرفتن پروژه در موقعیت مناسب، امکان مدیریت بهتر جریانهای سیلابی را فراهم میکند و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت استان برای کنترل و هدایت سیلابها افزایش خواهد یافت.
حیدریان تأکید کرد: مدیریت سیلاب تنها به کاهش خسارتهای ناشی از بارشهای شدید محدود نمیشود، بلکه در صورت برنامهریزی برای استفاده از منابع آبی ایجادشده، میتوان از بخشی از این ظرفیت در مراحل بعدی برای مصارف مختلف نیز بهره گرفت.
ظرفیت جدید برای تأمین آب صنایع
وی یکی از کاربردهای پیشبینیشده برای فازهای بعدی این پروژه را تأمین آب بخش صنعت عنوان کرد و گفت: در ادامه مسیر و با ایجاد مخازن و زیرساختهای مورد نیاز، امکان استفاده از ظرفیت آبی این طرح برای تأمین آب صنایع نیز وجود خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان خاطرنشان کرد: این موضوع میتواند در کنار نقش پروژه در کنترل سیلاب، یک ظرفیت جدید برای مدیریت منابع آب استان ایجاد کند و بخشی از نیازهای آبی بخشهای اقتصادی و صنعتی را پاسخ دهد.
حیدریان ارزش روز اجرای این پروژه را حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از پیشرفت اجرایی پروژه در دولت چهاردهم رقم خورده و میزان پیشرفت آن از ۳۸ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: اکنون پروژه در مرحله نهایی قرار دارد و پس از تکمیل تجهیزات مکانیکی و انجام تستهای لازم، آماده بهرهبرداری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان درباره زمان بهرهبرداری از این طرح گفت: برنامهریزی برای افتتاح پروژه در هفته دولت در حال انجام است و زمان دقیق بهرهبرداری با هماهنگی استانداری گلستان و مسئولان ملی تعیین خواهد شد.
حیدریان افزود: معمولاً در مناسبتهایی مانند هفته دولت و دهه فجر، هماهنگی لازم برای حضور مسئولان ملی در مراسم افتتاح پروژههای مهم استان انجام میشود و تلاش میکنیم این طرح نیز پس از تکمیل نهایی در زمان پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم اجرای پروژههای آبی استان گفت: در شرایطی که گلستان با تنش آبی مواجه است، اجرای طرحهای توسعه منابع آب، کنترل سیلاب و ایجاد ظرفیتهای جدید برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژهها علاوه بر افزایش تابآوری استان در برابر سیلاب، امکان مدیریت بهتر منابع آب و استفاده هدفمند از ظرفیتهای آبی را فراهم میکند و شرکت آب منطقهای اجرای این طرحها را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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