سرپرست جدید اداره حفاظت از محیط زیست سلسله معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور معاونان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله معرفی و از خدمات رئیس پیشین این اداره قدردانی شد.

رستم‌خانی‌زاده سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست سلسله شد

این مراسم با حضور سپهوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، زند، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و هادی، رئیس اداره منابع انسانی حفاظت محیط زیست لرستان، در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله برگزار شد.

در این مراسم، طی حکمی از سوی «کامران فرمان‌پور»، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، «علی رستم‌خانی‌زاده» به عنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله معرفی شد.

قدردانی از رئیس پیشین اداره محیط زیست سلسله

در ادامه این مراسم، از زحمات علیرضا رحیمی، رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله، قدردانی به عمل آمد.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله برگزار شد.