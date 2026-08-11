به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مهاجری‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته خبرنگار اظهار کرد: برای سال تحصیلی جدید، ۱۴۷ مدرسه در شهرستان بابلسر پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود که از این تعداد ۱۰۵ مدرسه دولتی و ۴۲ مدرسه غیردولتی هستند.

وی افزود: یک‌هزار و ۳۷۰ نیروی فرهنگی نیز در مدارس شهرستان بابلسر مشغول به فعالیت هستند و برنامه‌ریزی‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید در حال انجام استمدیر آموزش و پرورش شهرستان بابلسر با تأکید بر ضرورت فراهم کردن امکان تحصیل برای همه دانش‌آموزان، گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید بدون مدرسه بماند و ثبت‌نام در مدارس دولتی بدون مشکل در حال انجام است.

مهاجری‌نژاد ادامه داد: در صورتی که ظرفیت یک مدرسه تکمیل شده باشد، برای دانش‌آموزان میان‌پایه امکان ثبت‌نام در نزدیک‌ترین مدرسه دارای ظرفیت فراهم خواهد شد.

وی درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید بیان کرد: اولویت آموزش و پرورش، برگزاری حضوری کلاس‌های درس در مهرماه است و تصمیم نهایی با توجه به شرایط کشور و اعلام مراجع بالادستی اتخاذ خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر افزود: در صورت اتخاذ تصمیم برای غیرحضوری شدن آموزش‌ها نیز زیرساخت‌ها و تجربه لازم برای استمرار فرایند آموزش دانش‌آموزان در شهرستان وجود دارد.

لباس فرم شرط ثبت‌نام نیست

مهاجری‌نژاد درباره موضوع لباس فرم مدارس نیز تصریح کرد: پوشیدن لباس فرم شرط ثبت‌نام دانش‌آموزان نیست و دانش‌آموزان می‌توانند از لباس فرم سال‌های گذشته نیز استفاده کنند.

وی درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: شهریه این مدارس بر اساس شاخص‌هایی از جمله امکانات، خدمات، تجهیزات، نیروی انسانی و فضای آموزشی تعیین می‌شود و مراجع مربوطه بر روند آن نظارت دارند.

این مسئول ادامه داد: حتی در صورت غیرحضوری شدن آموزش، هزینه‌هایی همچون حقوق کارکنان، اجاره، اینترنت و سامانه‌های آموزشی برای مدارس غیردولتی همچنان وجود خواهد داشت.

توسعه هنرستان‌ها متناسب با نیاز بازار کا

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بابلسر با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و مهارتی اظهار کرد: استقبال دانش‌آموزان از رشته‌های فنی و مهارتی افزایش یافته است و توسعه ظرفیت هنرستان‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات آنها متناسب با نیاز بازار کار، از برنامه‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

مهاجری‌نژاد افزود: گسترش این رشته‌ها می‌تواند زمینه مهارت‌آموزی، ورود سریع‌تر جوانان به بازار کار و حتی ایجاد کسب‌وکار مستقل را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رسانه‌ها و خبرنگاران، نقش آنان را در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، پیشگیری از بحران و پیگیری مسائل جامعه مهم دانست و از تلاش خبرنگاران در مسیر آگاهی‌بخشی و توسعه کشور قدردانی کرد.