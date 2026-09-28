پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، سه کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر کردستان با هدف دسترسی آسانتر ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات بهداشتی و درمانی، به روستاهای شهرستانهای کامیاران، دهگلان و سنندج اعزام شدند.
وی افزود: این کاروانها با استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و کادر تخصصی هلالاحمر، مجموعهای از خدمات درمانی، دارویی، پایش سلامت، مشاوره و آموزشهای امدادی را به صورت رایگان در اختیار اهالی مناطق هدف قرار دادند.
ارائه خدمات درمانی به ۲۰۰ نفر در کامیاران
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان در تشریح این برنامهها اظهار کرد: نخستین کاروان سلامت به مدت سه روز در شهرستان کامیاران فعالیت داشت و ۲۰۰ نفر از اهالی منطقه از خدمات این کاروان بهرهمند شدند.
پیام جلالی افزود: در این کاروان خدماتی از جمله بیناییسنجی، تهیه فرم عینک و ساخت عینک، آموزشهای امدادی و مشاورههای مرتبط با سلامت به مراجعهکنندگان ارائه شد.
وی با اشاره به فعالیت کاروان سلامت هلالاحمر در شهرستان دهگلان گفت: این کاروان در روستای سراب دوکل از توابع خانه هلال دهستان سیس مستقر شد و ۱۵۰ نفر از اهالی از خدمات رایگان آن استفاده کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: ویزیت پزشک عمومی و ماما، ارائه داروی رایگان، مشاوره روانشناسی و سنجش فشار خون از جمله خدمات ارائه شده در این برنامه بود.
جلالی همچنین به برنامههای جانبی این کاروان اشاره کرد و گفت: در حاشیه اجرای طرح، یک مسابقه ورزشی برای دانشآموزان برگزار شد که در پایان یک توپ فوتبال به مدرسه و سه دست لباس ورزشی به برندگان اهدا شد.
پایش سلامت اهالی روستای دانیکش
وی با اشاره به سومین کاروان سلامت هلالاحمر کردستان بیان کرد: این کاروان در روستای دانیکش از توابع کلاترزان حضور یافت و خدمات مختلف سلامتمحور را به اهالی ارائه کرد.
جلالی افزود: در این برنامه ۱۷۴ نفر از خدماتی شامل ویزیت پزشکی، دریافت داروی رایگان، سنجش فشار خون و تست قند خون بهرهمند شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با تأکید بر استمرار برنامههای سلامتمحور در مناطق محروم و کمبرخوردار استان گفت: هلالاحمر با استفاده از ظرفیت داوطلبان و نیروهای تخصصی، ارائه خدمات رایگان به این مناطق را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت عمومی و فراهم کردن دسترسی ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات درمانی و آموزشی، از اولویتهای جمعیت هلالاحمر کردستان است.
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