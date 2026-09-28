توقیف ۵۴ وسیله نقلیه در طرح مقابله با آلودگی صوتی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح دوشنبه در گفتگو در خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در پی درخواست‌ها و مطالبات مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان توسط برخی وسایل نقلیه، به‌ویژه در ساعات پس از نیمه‌شب، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، با استفاده از ظرفیت کلیه یگان‌های انتظامی شهرستان، طرح برخورد با وسایل نقلیه مسبب آلودگی صوتی و برهم‌زننده نظم و آرامش عمومی، شب گذشته به مدت ۳ ساعت در نقاط مختلف شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: در این طرح، مأموران انتظامی موفق به توقیف ۴۷ دستگاه موتورسیکلت و ۷ دستگاه خودرو شدند که به علت تخلفات و ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی، در اجرای طرح متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ رفیعی با تأکید بر اینکه تأمین آرامش و آسایش شهروندان از اولویت‌های پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و اقداماتی که موجب سلب آسایش عمومی شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.