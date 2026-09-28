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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۶

توقیف ۵۴ وسیله نقلیه در طرح مقابله با آلودگی صوتی در میانه

توقیف ۵۴ وسیله نقلیه در طرح مقابله با آلودگی صوتی در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از توقیف ۴۷ دستگاه موتورسیکلت و ۷ دستگاه خودرو در اجرای طرح سه‌ساعته مقابله با آلودگی صوتی و برخورد با وسایل نقلیه مزاحم در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح دوشنبه در گفتگو در خبرنگاران با تشریح این خبر اظهار کرد: در پی درخواست‌ها و مطالبات مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان توسط برخی وسایل نقلیه، به‌ویژه در ساعات پس از نیمه‌شب، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، با استفاده از ظرفیت کلیه یگان‌های انتظامی شهرستان، طرح برخورد با وسایل نقلیه مسبب آلودگی صوتی و برهم‌زننده نظم و آرامش عمومی، شب گذشته به مدت ۳ ساعت در نقاط مختلف شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: در این طرح، مأموران انتظامی موفق به توقیف ۴۷ دستگاه موتورسیکلت و ۷ دستگاه خودرو شدند که به علت تخلفات و ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی، در اجرای طرح متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ رفیعی با تأکید بر اینکه تأمین آرامش و آسایش شهروندان از اولویت‌های پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار هنجارشکنانه و اقداماتی که موجب سلب آسایش عمومی شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6960995

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