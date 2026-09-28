به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح دوشنبه در بازدید از مؤسسه اقیانوسشناسی خلیج فارس بوشهر اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی مراکز پژوهشی استان در راستای تحقیقات، مطالعات و حفاظت از محیط زیست دریایی تقویت خواهد شد.
وی در جریان این بازدید از بخشهای مختلف مؤسسه اقیانوسشناسی خلیج فارس، کتابخانه، آزمایشگاه و بخشهای تحقیقاتی این مجموعه بازدید کرد و در جریان توانمندیها و ظرفیتهای علمی و پژوهشی آن در حوزه مطالعات دریایی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در دیدار با کارشناسان و اعضای هیئت علمی مؤسسه اقیانوسشناسی خلیج فارس، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز علمی و تخصصی استان برای ارتقای مطالعات محیط زیستی تأکید کرد.
تقویت همکاری برای پایش زیستمحیطی خلیج فارس
مرادزاده با اشاره به همکاریهای پیشین ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و مؤسسه اقیانوسشناسی خلیج فارس گفت: توسعه همکاریهای مشترک میان دو مجموعه میتواند زمینه استفاده بیشتر از امکانات، دانش تخصصی و تجربیات علمی این مؤسسه را در اجرای طرحها و برنامههای جدید محیط زیستی فراهم کند.
وی افزود: این ظرفیت بهویژه در زمینه پایش و ارزیابی وضعیت زیستمحیطی خلیج فارس میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این دیدار، ظرفیتهای موجود برای اجرای طرحهای مشترک پژوهشی و انجام پایشهای دریایی بررسی و بر تداوم تعامل میان ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و مؤسسه اقیانوسشناسی خلیج فارس برای حفاظت، پایش و صیانت از زیستبوم دریایی خلیج فارس تأکید شد.
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