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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

ترافیک در چند مسیر اصلی مشهد؛ رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند

ترافیک در چند مسیر اصلی مشهد؛ رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند

مشهد- بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک مشهد، هم‌اکنون در چند مسیر اصلی این کلان‌شهر ترافیک گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و همزمان با شب رحلت پیامبر اکرم(ص) مسیر عوارضی باغچه به سمت دوراهی غدیر، میدان شهید گمنام در طول بلوار وحدت و میدان سپاد به سمت میدان امام حسین(ع) با ترافیک مواجه است.

همچنین در مسیرهای میدان قائم به سمت پلیس‌راه شاهد، بزرگراه بسیج به سمت بزرگراه غدیر، بلوار جمهوری از پل غدیر تا تقاطع پروین جمهوری و میدان جهاد به سمت میدان بسیج نیز ترافیک گزارش شده است.

از رانندگان درخواست می‌شود برای جلوگیری از افزایش ازدحام و کاهش زمان سفر، تا حد امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و احتیاط تردد کنند.

کد مطلب 6914624

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