صدور هشدار نارنجی در هرمزگان؛ احتمال وقوع باران تگرگ و طوفان تندری

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان با ارتقای سطح هشدار به نارنجی (شماره ۷) و پیرو هشدار زرد شماره ۲۴، اعلام کرد که از بعدازظهر سه‌شنبه ۲۰ مردادماه تا اواخر وقت چهارشنبه ۲۱ مردادماه، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک و بندرعباس پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه این مخاطره با تمرکز بر ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه، رودان و بشاگرد و همچنین سواحل مرکزی و غربی استان خواهد بود، اظهار داشت: رخداد طوفان تندری، بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در پاره‌ای نقاط و سواحل مرکزی و غربی استان از دیگر آثار این سامانه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: افزایش آلودگی هوا، آسیب به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی، کاهش موقت دید افقی، طوفان تندری و صاعقه از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی و پرهیز از چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها، نسبت به احتیاط در سفرهای عصرگاهی به سمت استان‌های کرمان و فارس، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده اقدام کنند.