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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

محمد عبدالسلام: صنعا هرگز درهای گفتگو و مذاکره را نبسته است

محمد عبدالسلام: صنعا هرگز درهای گفتگو و مذاکره را نبسته است

رئیس هیئت مذاکره کننده یمن گفت: عملیات نیروهای مسلح یمن در چارچوب پاسخ مشروع به تجاوزات اخیر است و صنعا هرگز درهای گفتگو و مذاکره را نبسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده یمن، تصریح کرد: همزمان با تداوم تجاوزات علیه ملت یمن، این هیئت به ارتباطات و دیدارهای خود با طرف‌های مختلف جهت تبیین مواضع صنعا درباره آخرین تحولات ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: عملیات نیروهای مسلح یمن علیه کشتی‌ها، تحرکات نظامی و پادگان‌های عربستان در داخل کشور، در چارچوب پاسخ مشروع به تجاوزات اخیر از جمله حمله به فرودگاه صنعا صورت می‌گیرد.

عبدالسلام یادآور شد: صنعا طی چهار سال گذشته به‌طور کامل به آتش‌بس و کاهش تنش‌ها پایبند بوده و هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای علیه عربستان انجام نداده است.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمنی خاطرنشان کرد: عربستان در مقابل این پایبندی، از فرصت آتش‌بس برای تنش‌زایی برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌های اقتصادی و معیشتی استفاده کرد تا ملت یمن را تحت فشار قرار دهد. ریاض با اعمال بازرسی‌های خودسرانه و توقیف چندماهه کشتی‌ها، محاصره را شدیدتر کرد و با صدور دستورالعمل‌هایی به نام نیروهای وابسته به خود، بانک‌ها، صرافان و بازرگانان یمنی را هدف قرار داده است و همین اقدامات به تعمیق بحران انسانی، افزایش هزینه‌ها و گرانی شدید کالاها برای شهروندان انجامیده است.

عبدالسلام تصریح کرد: صنعا هرگز درهای گفتگو و مذاکره را نبسته است، بلکه این طرف سعودی است که اخیراً به صراحت مذاکره را رد کرده و ادعاهای خود مبنی بر حمایت از راهکارهای مسالمت‌آمیز را نقض کرده است.

وی افزود: سعودی‌ها برای تکمیل توطئه‌ها و آماده‌سازی‌های نظامی خود جهت فرو بردن کشور در هرج و مرج و جنگ‌های بی‌پایان، طفره می‌روند. نیروهای مسلح ما به انجام وظیفه خود در مقابله با توطئه‌ها، دفاع از حاکمیت، استقلال و کرامت یمن و تأمین حقوق کامل مردم ادامه می‌دهند.

محمد عبدالسلام تاکید کرد: ما به طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که با ما تماس می‌گیرند تأکید می‌کنیم که هر مسیر آینده‌ای باید منجر به دستیابی به حقوق مشروع مردم ما شود که در راس این حقوق مشروع؛ بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر دریایی، پرداخت حقوق، از سرگیری صادرات نفت و گاز و تخصیص این درآمدها به خدمات برای همه مردم ما، همانطور که در نقشه راه مشخص شده است، می‌باشد.

کد مطلب 6914280

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    نظرات

    • کاردر IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
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      پاسخ
      اول با انتقام بزنیدش ،وقتی ذلیل شد مذاکره کنید

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