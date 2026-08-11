کشف ۲۰۰ کیسه تور ممنوعه در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان سه شنبه شب در جمع خبرنگاران از شناسایی و کشف یک انبار ادوات صیادی ممنوعه، توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو و کشف مقادیر قابلتوجهی تور ممنوعه محاصرهای وغیرمجاز در گشتهای مشترک ساحلی با فرماندهی انتظامی استان بوشهر خبر داد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با اشاره به عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در مقابله با صید غیرمجاز و پدیده مخرب صید محاصرهای اظهار کرد: پایش مستمر اسکلههای صیادی و گشتهای هدفمند و شبانهروزی در سواحل استان، با هدف جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی و صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: در جریان ماموریت مشترک فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان ویگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، و پس از دریافت اخبار و اطلاعات، یک انبار نگهداری ادوات صیادی ممنوعه وغیرمجاز فاقد مدارک مثبته قانونی در منطقه کنگان شناسایی و دراجرای دستور مقام محترم قضایی مورد بازرسی قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در این عملیات، ۲۰۹ کیسه حاوی تور ممنوعه محاصرهای وغیرمجاز فاقد مدارک مثبته قانونی از انبار مذکور کشف گردید و برای مالک ادوات صیادی ممنوعه، پرونده تخلفاتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
سرهنگ دوم منفردیان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو در منطقه عسلویه خبر داد و گفت: در ادامه گشتهای مشترک، در ۱۸ مردادماه سال جاری عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان عسلویه، یک دستگاه خودروی ایسوزو را متوقف کردند.
وی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، سه طاقه تور مطلقا ممنوعه محاصرهای کشف و ضبط شد و پرونده تخلف مربوط به خودرو و ادوات صیادی مکشوفه نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در پایان ضمن تقدیر وتشکر از سردار فرمانده محترم انتظامی استان بوشهر تأکید کرد: مبارزه با صید غیرمجاز و استفاده از ادوات صیادی ممنوعه با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و گشتها و پایشهای مشترک با سایر سازمانها و ارگانها با هدف حفاظت از ذخایر آبزیان و جلوگیری از تخریب زیستبومهای دریایی استان بوشهر بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
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