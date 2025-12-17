به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام وظایف ذاتی یگان حفاظت منابع آبزیان و در اجرای دستورات فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان سازمان شیلات ایران مبنی بر برخورد قاطع با صید غیرمجاز، به‌ویژه صیدهای مخرب و غیرقانونی از جمله صید محاصره‌ای و ترال، و همچنین با هدف تقویت تعاملات سازنده با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، گشت مشترکی در سواحل این شهرستان انجام شد.

وی افزود: در همین راستا، عوامل گشت مستقر در پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات شهرستان بوشهر، در گشت ساحلی مشترک با عوامل پست کنترل مرزی و مراقبتی اسکله صیادی جلالی از توابع پایگاه دریابانی بوشهر، در ضلع شمالی اسکله مذکور، یک فروند قایق زردرنگ فاقد شماره و پلاک شناسایی را شناسایی کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تصریح کرد: این قایق با قدرت موتور ۲۰۰ اسب بخار حامل چندین طاقه تور محاصره‌ای حلقه‌ای مخصوص لنج بود که شامل حدود ۱۲ طاقه تور به طول تقریبی ۹۰۰ متر می‌شد. در زمان کشف، ناخدا و مالک شناور در محل حضور نداشتند و با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هویت صاحبان قایق و ادوات ممنوعه شناسایی نشد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش‌ها برای شناسایی مالکان شناور و ادوات صید غیرمجاز همچنان ادامه دارد و پرونده در دست پیگیری است.

سرهنگ دوم م محسن منفردیان در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، اظهار امیدواری کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان با بهره‌گیری حداکثری از توان نیروی انسانی و امکانات موجود و با تعاملات سازنده، هدفمند و مستمر با مرزبانی، با اقتدار با هرگونه صید غیرمجاز در آب‌های استان مقابله خواهد کرد.