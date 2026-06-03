علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جاده‌های استان اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محور هراز به صورت دوطرفه جریان دارد اما ترافیک در محدوده‌های بایجان و سه‌راهی چلاو نیمه‌سنگین تا سنگین است.

وی با بیان اینکه در محور کندوان محدودیت یک‌طرفه بودن اعمال شده و این محور یک‌طرفه شده است، افزود: هم‌اکنون ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش می‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تصریح کرد: در محور سوادکوه نیز تردد در مسیر جنوب به شمال نیمه‌سنگین است، اما محور کیاسر وضعیت عادی و روان دارد.

صادقی با اشاره به شرایط جوی در راه‌های استان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات جاده کندوان و سوادکوه مه‌گرفتگی را شاهد هستیم که رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند.

وی یادآور شد: محدودیت‌های ترافیکی راه‌های مازندران از ظهر امروزاعمال شده و تا صبح روز شنبه هفته آینده ادامه دارد.