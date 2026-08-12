تهران در انتظار باد و رگبار؛ هواشناسی درباره حضور در ارتفاعات هشدارداد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده در مناطق مرزی جنوب و غرب استان و همچنین ارتفاعات، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیشبینی میشود.
به گفته او، مناطق جنوبی و غربی استان و بخشهایی از مناطق مرکزی نیز در این مدت شاهد وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهند بود و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
خورشیدی همچنین درباره وضعیت جوی ارتفاعات تهران در روزهای پیشرو هشدار داد.
او گفت: از عصر امروز تا پایان پنجشنبه، در دامنهها و ارتفاعات استان افزایش ابر، مهآلودگی، وزش باد شدید موقتی و بارشهای پراکنده پیشبینی میشود و در برخی مناطق احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.
بر اساس این پیشبینی، شرایط جوی در ارتفاعات بالاتر و قلهها میتواند شدیدتر باشد و علاوه بر بارش باران، احتمال رگبار برف، وزش باد شدید تا بسیار شدید، رعدوبرق، تگرگ و صاعقه وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی تهران از شهروندان خواست در این شرایط از توقف و اتراق در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری کنند و هنگام وزش باد شدید نیز مراقب سقوط اشیا و اجسام باشند.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، آسمان تهران در روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
در بعدازظهر چهارشنبه سرعت باد افزایش خواهد یافت و احتمال گردوخاک نیز وجود دارد. دمای هوا در تهران در این روز بین ۲۳ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
برای روز پنجشنبه نیز آسمان تهران کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت باد رخ میدهد. در بعدازظهر وزش باد شدید همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیشبینی شده است.
دمای تهران در روز پنجشنبه حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
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