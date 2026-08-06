به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز نیز افزایش محسوس دمای هوا در بیشتر مناطق هرمزگان ادامه خواهد داشت و در ساعات بعدازظهر ناپایداری‌های همرفتی در ارتفاعات به ویژه مناطق شرقی دور از انتظار نیست.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران وجود دارد. همچنین با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور احتمال نفوذ گردوغبار به نواحی شرقی هرمزگان نیز پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریا، گفت: تا روز شنبه وزش باد قابل توجهی در مناطق دریایی استان انتظار نمی‌رود و با وجود وزش بادهای سطحی با رعایت احتیاط از سوی شناورها شرایط برای فعالیت‌های دریایی و دریانوردی مناسب خواهد بود.

وی ادامه داد: از روز یکشنبه ۱۸ مرداد سرعت وزش باد جنوب‌شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و به تدریج شرق خلیج فارس افزایش می‌یابد که در نتیجه آن دریا مواج و متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به شرایط دمایی استان، بیان کرد: کاهش رطوبت نسبی موجب افزایش محسوس دمای هوا در طول روز در اغلب نقاط استان شده است. با این حال از اوایل هفته آینده با ماندگاری هوای گرم و افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب‌شرقی دمای بیشینه بین یک تا دو درجه کاهش خواهد یافت.

وی به شهروندان توصیه کرد از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و همچنین ترددهای غیر ضروری هنگام غبارآلود شدن هوا خودداری کنند. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.