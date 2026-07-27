معروفی: سد فولادین در برابر جنگ شناختی بازگشت به مکتب امام(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک با اشاره به برخی تحرکات برای زیر سوال بردن حجاب اظهار کرد: این جریان صرفاً یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه بخشی از سناریوی گسترده‌تر برای ضربه به هویت اسلامی، ایرانی و تضعیف انسجام ملی است.

وی افزود: در مواجهه با این تهدیدها، باید با تکیه بر منطق، استدلال و برنامه‌ریزی علمی وارد میدان شد و با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان آگاه و توان علمی اساتید دانشگاه، ابعاد جنگ شناختی دشمن را شناسایی و مقابله کرد.

سردار معروفی تصریح کرد: دشمن امروز به‌دنبال تصرف اراده‌ها و تغییر محاسبات ملت ایران است و با هدف قرار دادن شجاعت، ایجاد تردید و اختلافات درون‌جامعه‌ای تلاش می‌کند انسجام ملی را تضعیف کند.

وی ادامه داد: دشمن از ارزش های اسلامی به دلیل نقش آن‌ها در قدرت معنوی و عزت ملت‌ها هراس دارد و تلاش می‌کند پیوندهای اعتقادی و فرهنگی جامعه را هدف قرار دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: همان‌گونه که ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز مقابله با جنگ شناختی نیازمند تقویت روحیه مقاومت، توکل، وحدت و عمل به آموزه‌های مکتب امام حسین(ع) است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تقویت توانمندی‌های دفاعی و مردمی، مسیر تبدیل جبهه مقاومت به یک قرارگاه مؤثر در برابر تهدیدهای دشمن است.

سردار معروفی با تأکید بر ضرورت حضور فعال نخبگان، دانشگاهیان و جوانان در عرصه مقابله با تهدیدهای نوین بیان کرد: جنگ شناختی، عرصه‌ای پیچیده و چندلایه است که پیروزی در آن نیازمند ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت قدرت تحلیل جامعه و تبیین دقیق واقعیت‌ها در برابر عملیات روانی دشمن است.

وی گفت: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و القای شبهات تلاش می‌کند میان مردم و ارزش‌های انقلاب فاصله ایجاد کند، اما هوشیاری اجتماعی و انسجام ملی، مهم‌ترین سد در برابر این طراحی‌ها خواهد بود.

سردار معروفی افزود: در پنجم مرداد سال ۱۳۶۵، جمعی از کارگران و کارکنان مؤمن صنایع استان مرکزی در جریان حمله ناجوانمردانه رژیم بعثی به مراکز صنعتی، به شهادت رسیدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: رزمندگان استان مرکزی در پنجم مرداد سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان نقش‌آفرینی کردند و شمار زیادی از آنان به فیض شهادت رسیدند که پیکر برخی شهدا پس از سال‌ها به میهن بازگشت.

سردار معروفی تاکید کرد: در پنجم مرداد سال ۱۳۶۷، رزمندگان اسلام به‌ویژه نیروهای استان مرکزی با شکست توطئه منافقین و دشمن بعثی در عملیات مرصاد، ضربه‌ای سنگین به جریان نفاق وارد کردند.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید، در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اشغال بیگانگان قرار گیرد که این مقاومت، جلوه‌ای از اقتدار و موفقیت نظام در مدیریت بحران‌های بزرگ بود.