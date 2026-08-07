به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: انسان باید در همه مراحل زندگی، چه در خلوت و چه در جلوت، خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند.

امام جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، ، با اشاره به حکمت ۸۸ نهج‌البلاغه، بیان کرد: امیرالمؤمنین امام علی (ع) دو عامل را مانع نزول عذاب الهی معرفی می‌کنند که یکی وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) و دیگری استغفار بندگان است.

پیامبر اکرم رحمت بزرگ الهی برای عالمیان

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه خداوند جایگاه ویژه‌ای برای پیامبر اسلام (ص) در قرآن کریم قرار داده است، گفت: خداوند حتی برای رعایت ادب در برابر پیامبر(ص) ، به مؤمنان دستور داده است که صدای خود را بالاتر از صدای آن حضرت نبرند و این نشان‌دهنده عظمت مقام پیامبر گرامی اسلام (ص) است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که خداوند تهدید می کنداگر کسی صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر(ص) داشته باشد و بلند بکند خدا اعمال وی را باطل می کند و این تهدید مهمی است.

وی اضافه کرد: عظمت ، شاهد بودن ، سراج بودن پیامبر(ص) نیز همگی از عنایات الهی نسبت به رسول خاتم (ص) است.

وی ادامه داد: خداوند دو صفت «رحمانیت» و «رحیمیت» خود را به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده و به هیچ پیغمبر دیگری نداده و در قرآن کریم ایشان را «رحمت برای جهانیان» معرفی کرده است .

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: باید قدر این نعمت بزرگ الهی و همچنین فرزندان پیامبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را بدانیم.

عزت واقعی در گرو دوری از معصیت خداست

وی با اشاره به سیره امام حسن مجتبی (ع) در آستانه سالروز شهادت آن حضرت، گفت: امام حسن مجتبی (ع) در آخرین لحظات عمر شریف خود، در پاسخ به درخواست فردی که از ایشان پندی برای رسیدن به عزت خواست، فرمودند که عزت الهی بدون داشتن عشیره ای و قبیله ای و قدرت و منصب و جایگاه اجتماعی، تنها با خروج از معصیت خدا و ورود به مسیر اطاعت الهی به دست می‌آید.

وی با تسلیت شهادت امام رضا (ع) نیز گفت: امسال کسانی که به زیارت امام هشتم (ع) در مشهد مقدس مشرف می شوند سعادت زیارت امام شهید امت در رواق دارالذکر را نیز خواهند داشت.

خبرنگاران در عرصه‌های مختلف خوش درخشیدند

امام جمعه گناوه با تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی و تقدیر از تلاش فعالان این عرصه اظهار کرد: خبرنگاران ما در تمام عرصه ها از جمله دوران سال دفاع مقدس ، جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ تحمیلی چهل روزه به خوبی درخشیدند و نقش مهمی ایفا کرده‌اند که تلاش‌های آنان شایسته تقدیر است.

شهدای مدافع حرم الگوهای بصیرت در دوران معاصر هستند

وی همچنین با اشاره به ۱۸ مرداد، روز شهدای مدافع حرم، گفت: امام شهید امت معتقد بودند که مسئله شهدا مدافع حرم از ماجراهای عجیب تاریخ است به این دلیل که مدافعان حرم به ویژه آنانی که دارای حماسه ای ژرف هستند شهدای مدافع حرم الگوهای آخرالزمانی بصیرتند، این تعبیر زیبای امام شهید در رابطه با شهدای مدافع حرم است که با ایستادگی خود در برابر جریان‌های تروریستی و تکفیری و داعشی ها ، امنیت و آرامش را برای منطقه به ارمغان آوردند و توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

نباید پازل دشمن را تکمیل کنیم

خطیب جمعه گناوه با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: امروز کشور در یک نبرد همه‌جانبه،ترکیبی و سرنوشت ساز قرار دارد و باید مراقب سخنان و رفتارهایی باشیم که موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات نسنجیده برخی افراد در روزهای اخیر در بحث استعفای رئیس جمهور و بیانیه دفتر مقام معظم رهبری در تکذیب این خبر، تأکید کرد: نقد منصفانه دولت و مسئولان حق مردم است اما طرح برخی موضوعات و اظهارات نسنجیده که موجب ایجاد اختلاف و تضعیف وحدت جامعه و تکمیل پازل دشمن می‌شود، به نفع کشور نیست و باید ز آن پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه همه ما حفظ «اتحاد مقدس» است؛ که امام شهید امت و رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید کرده اند، چرا که دشمن به دنبال جنگ داخلی و ضربه زدن به وحدت، صبر و انسجام مردم است.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: امروز دشمن در برابر ایران اسلامی شکست خورده است و آمریکا چاره ای جز تسلیم در مقابل اراده این ملت بزرگوار ایران اسلامی ندارد .

اربعین نمایش قدرت تمدنی اسلام

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین حسینی، اظهار داشت: دشمن تلاش کرد با ایجاد ناامنی و تهدید و بمباران مرز شلمچه، حضور عاشقان اهل بیت (ع) را کمرنگ کند اما بیش از ۲۲ میلیون زائر در مسیر اربعین و «طریق الحسین(ع) » حضور یافتند.

وی افزود: این حضور باشکوه نشان‌دهنده عظمت، اقتدار و قدرت تمدنی اسلام است و اربعین امروز به یک رسانه جهانی برای معرفی فرهنگ عاشورا تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی از ملت سخاوتمند و بامعرفت عراق، دولت این کشور، نیروهای مقاومت، و در ایران اسلامی از دولت ، نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج، سپاه ،وزارت کشور، هلال احمر و همه استانداران استان هایی که در مسیر زائرین بودند به ویژه استان بوشهر ، خوزستان، کردستان، ایلام ،کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: این حماسه بزرگ با وجود گرمای شدید هوا، با امنیت و نظم کامل برگزار شد.

اربعین نماد عزت مسلمانان است

وی با بیان اینکه اربعین یک رسانه پرقدرت افشاگر و نمونه‌ای از عزت مؤمنان و شکست هیمنه دشمنان اسلام است، گفت:اربعین امروز به عنوان رسانه ای است که به همه کمک می کند تا شمر زمان را بشناسیم و آثار این حرکت عظیم را در تضعیف جبهه استکبار و شکست هیمنه آمریکا و اسرائیل می بینیم و به یاری خداوند به زودی پیروزی نهایی را شاهد خواهیم بود.