به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی در تشریح جزییات بازدید خود و جمعی از معاونان و کارشناسان بنادر استان از سواحل قشم و برای بررسی آخرین وضعیت عملیات پاکسازی آلودگی دریایی اظهار کرد: شامگاه دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به دنبال دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر مشاهده آلودگی در سواحل شهر «سوزا» و روستای «شیبدراز» جزیره قشم نشستهای هماهنگی اضطراری با دستگاهها برای مقابله با آلودگی دریایی توسط تیمهای تخصصی بنادر و دریانوردی استان و قشم آغاز شد.
وی ادامه داد: با آغاز عملیات میدانی از صبح روز سه شنبه ۲۰ مرداد پس از برگزاری نشست هماهنگی با بخشدار و شهردار بخش شهاب و تشریح دستورالعملهای فنی پاکسازی، در مرحله نخست، تیمهای ارزیابی شامل کارشناسان حوزه محیط زیست دریایی و تیمهای عملیاتی بنادر با حضور در منطقه، بازدیدهای میدانی و پایش سواحل، میزان و نوع آلودگی نفتی را بررسی کردند و پس از ارزیابی اولیه، عملیات مهار لکه نفتی با استقرار بومهای نفتی و در محدوده آلوده آغاز شد و با پایش و جمعآوری پسماندههای نفتی تا پاکسازی کامل محدوده ادامه پیدا کرد.
سرپرست بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی اضطراری عملیات شناسایی، مهار و پاکسازی آلودگی با هماهنگی دستگاههای اجرایی محلی، توضیح داد: با توجه به مشاهده آثار آلودگی در نوار ساحلی سوزا (در داخل خشکی)، تیمهای عملیاتی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آلودگی به بافت ساحلی با همکاری شهرداری سوزا، کار پاکسازی مکانیکی ساحل را با استفاده از دستگاههای لودر آغاز کردند و در روستای شیبدراز نیز تیم تخصصی مقابله با آلودگی با بهرهگیری از ورقهای جاذب، عملیات مهار و جمعآوری آلودگی را تا زمان تغییر وضعیت جزر و مد ادامه پیدا کرد.
محمدحسینی تختی گفت: همچنین در راستای حفاظت از مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس نیز با هماهنگی شیلات اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و در برخی موارد مورد مقابلهای صورت گرفت و به منظور توانمندسازی جوامع محلی، مقادیر کافی ورقهای جاذب در اختیار دهیاری روستای شیبدراز قرار گرفت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به عملیات پاکسازی نقاط آلوده با استفاده از ورقها و پدهای جاذب و ارائه آموزشهای تخصصی لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و شیوههای نوین مقابله با آلودگی به نیروهای مردمی داوطلب خاطرنشان کرد: این تجهیزات بهطور مستقیم روی لکه نفتی قرار میگیرند و نفت موجود در سطح آب را جذب میکنند و همچنین با توجه به حجم آلودگی در بخشهایی از دریا، پاشش دیسپرسانت (مواد شیمیایی تجزیهکننده) نیز با استفاده از شناورهای ادارهکل بنادر انجام شد
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