به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت کپلر که در زمینه بررسی داده های دریانوردی فعالیت می کند اعلام کرد حرکت کشتی های باری در تنگه هرمز طی روز گذشته در مقایسه با دوشنبه تغییر خاصی نکرد.

بر اساس این گزارش تنها هشت کشتی شامل پنج نفتکش و سه کشتی باری طی روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند و روز دوشنبه نیز همین آمار ثبت شده است.

این در حالی است که معمولا میانگین تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران عبور می کردند به ۱۴۰ عدد طی یک روز می رسید.

ترامپ امروز مدعی شد که احتمالا طی امروز یا فردا تنگه هرمز باز می شود تا بار فشارهای ناشی از افزایش قیمت های جهانی و افکار عمومی را کم کند.