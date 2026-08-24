افت شدید جریان نفت از تنگه هرمز؛ عبور روزانه به ۶.۷ میلیون بشکه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موسسه اطلاعات انرژی و کشتیرانی کپلر (Kpler)، تازهترین دادههای ردیابی بینالمللی حاکی از آن است که تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و تقابل در آبهای جنوبی ایران، شریان اصلی انتقال انرژی جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، جریان نفت ضمنی عبوری از تنگه هرمز با افت شدیدی مواجه شده و به ۶.۷ میلیون بشکه در روز تنزل یافته است؛ رقمی که هرچند نسبت به روزهای گذشته رشد نسبی داشته، اما در مقایسه با پیش از بحران، حاکی از کاهش چشمگیر عرضه و شکنندگی امنیت انرژی است.
کاهش شدید تردد نفتکشها در تنگه هرمز
دادههای رسمی کشتیرانی نشان میدهد در دو روز گذشته، در بحبوحه اقدامات خصمانه و فشارهای دریایی ایالات متحده آمریکا از یک سو و اعمال حاکمیت قاطع جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز از سوی دیگر، تردد در این آبراه استراتژیک به حالت نیمهتعطیل درآمده است.
در همین راستا، شرکت اطلاعاتی کپلر اعلام کرد در طول ۴۸ ساعت گذشته تنها ۱۷ کشتی (کمتر از ۲۰ فروند شناور) موفق به عبور از تنگه هرمز شدهاند که این موضوع بیانگر افت بیسابقه جریان کشتیرانی تجاری در منطقه است.
هشدار نسبت به پیامدهای تنش بر بازار نفت
کارشناسان بازار انرژی هشدار میدهند که تداوم تحرکات مداخلهجویانه واشنگتن در آبهای منطقه و اصرار بر سیاستهای تنشزا، نه تنها امنیت تجارت آزاد را مختل میکند، بلکه میتواند شوک قیمتی سنگینی به بازار جهانی نفت خام وارد سازد.
به گفته تحلیلگران، کاهش جریان انتقال نفت از این شاهراه حیاتی، وابستگی و آسیبپذیری مصرفکنندگان بینالمللی انرژی را دوچندان کرده و در صورت استمرار وضع موجود، بازار جهانی نفت با کمبودهای غیرقابل جبران روبرو خواهد شد.
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