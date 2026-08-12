به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام سیاسی ـ امنیتی ایرانی که به نامش اشاره نشده به شبکه المیادین گفت: تنگه هرمز باز نشده است و ایران هیچ تغییری، حتی در حد اصلاح، در سیاست خود در این گذرگاه ایجاد نکرده است.

این منبع هشدار داد هر کشتی که مقررات و اقدامات تعیین‌شده از سوی ایران در تنگه هرمز را رعایت نکند، با هشدار و برخوردهای مقتضی روبه‌رو خواهد شد.

این مقام ایرانی در ادامه اعلام کرد: کشتی‌های بزرگ به دلیل خطرات موجود در تنگه هرمز امکان عبور از این آبراه را ندارند.

وی افزود: اگر هر کشتی به دلیل رعایت نکردن اقدامات و مقررات ایران مرتکب اشتباه شود، ممکن است با مشکلات فنی یا خطرات مرتبط با ایمنی روبه رو شود.

این مقام در پایان اظهار کرد: تأکید مجدد و قاطعانه ما این است که تنگه هرمز تحت نظارت و مدیریت ایران قرار دارد.